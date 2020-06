De første huer er på: - Det er fedt, men jeg er ikke student endnu

Bobler, blomster og håndsprit. Det var udstyret på Tietgen Handelsgymnasium, hvor Andreas Ovesen tirsdag fik studenterhue på.

- Jeg er ikke helt student endnu, men jeg er glad for at have været til sidste eksamen, som gik rigtig godt, siger han med et smil.

Jeg synes, de har gjort det på en fin måde. Det er bare dejligt, vi kan komme ud og se ham Dorthe Hjort Toftelund Ovesen, mor til Andreas Ovesen

Hans familie er kommet for at fejre ham på dagen. De har taget plads under en af de mange sorte pavilloner, der står side om side udenfor og markerer det område, hvor familie og venner må samle sig, så der er god afstand.

Andreas Ovesen er en af de 444 handelsskoleelever på Tietgen, der i løbet af de næste seks dage kan kalde sig student – eller næsten. For de mangler stadig lidt undervisning og deres årskarakterer for at bestå deres studentereksamen. Og dem får de først i slutningen af juni.

Læs også Store smil hos gymnasieelever - Endelig er det blevet vores tur!

Vil have huen på med det samme

Tietgen Handelsgymnasium og alle andre gymnasier har fået aflyst alle mundtlige eksamener på nær én. Og den ene har ikke været mulig at rykke. Derfor har Tietgen-eleverne deres sidste eksamen allerede nu.

Ledelsen har været i dialog med elevrådet og eleverne, der var helt enige om, at huen skulle på efter sidste mundtlige eksamen.

- Der var stor enighed om denne løsning. Dagen, hvor de har præsteret til en mundtlig eksamen for sidste gang, er der mange følelser knyttet til. Og det er der, eleverne har følt, at mor og far skulle sætte huen på. Så det har vi imødekommet, siger Dorthe Wang, der er rektor på Tietgen Handelsgymnasium.

Læs også Få overblik her: Fynske Gymnasier griber huepåsætningen vidt forskelligt an

De var ikke interesserede i en ekstra begivenhed i slutningen af måneden, som ellers bliver tilfældet på mange andre fynske gymnasier, der holder en særskilt huedag.

Dorthe Wang påpeger også, at eleverne er klar over, at huen er symbolsk, og at de selv vælger, om de vil tage den på allerede nu.

Ærgerligt med kun ti til fejring

Andreas Ovesen fik huen på af sin bedstefar, som var der for at fejre ham. Hans forældre, søskende, kæreste og andre bedsteforældre var der også – men så måtte de heller ikke være mange flere.

- Vi må maks være 10 personer. Det er ret ærgerligt, men vi får det til at fungere. Derhjemme inviterer vi nogle flere over, så vi kan fejre det, siger han.

Andreas Ovensens forældre var der for at fejre ham på dagen. Bag kameraet er bedstefar. Foto: Marie Louise Florival Andersen

Også hans mor Dorthe Hjort Toftelund Ovesen var rigtig glad for at kunne være med:

- Jeg synes, de har gjort det på en fin måde. Det er bare dejligt, at vi kan komme ud og se ham, siger hun.

Planerne for fremtiden er stadig lidt uklare for Andreas Ovesen. Enten vil han søge ind på jurastudiet eller holde et sabbatår.

Men hans planer for aftenen er imidlertid helt faste; der skal festes.