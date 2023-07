Han spillede for en af verdens bedste fodboldklubber, har vundet Champions League og er en af de få danskere, der har spillet over 100 landskampe for Danmark.

Fynske Thomas Helveg er en ægte fodboldlegende, og vi møder ham her i vores serie De Gamle Stjerner. Se også afsnittet på TV 2 Fyn Play her.