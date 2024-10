De mistede noget dyrebart - sammenhold er Celestes opskrift mod smerten

De fleste der har været udsat for, hvad Celeste Egede Rasmussen har været udsat for, ville nok helst bare glemme.

I 2022 mistede Celeste Egede Rasmussen sit ufødte barn Eleanor.



Hun husker det tydeligt.

På en scanningsstue lige inden termin faldt hun til jorden og skreg, da sygeplejersken blev stille.



- Jeg husker bare, at jeg ser det udefra. Det er en ud-af-kroppen-oplevelse. Noget, jeg aldrig troede, jeg skulle opleve. Jeg skriger: "Nej, nej, nej!" Jeg var bare helt tom indeni, fortalte hun TV 2 Fyn i februar.

- Det var forfærdeligt. Det var det værste, jeg nogensinde har gjort.

Ensomhed forstærker sorg

Men på trods af den forfærdelige begivenhed, så håber Celeste Egede Rasmussen, at mange forældre tirsdag vil samle sig om at skrue ned for sorgen og ensomheden og op for mindet og sammenholdet.

Faktisk fortryder hun i dag, at hun ikke selv søgte andre i samme situation dengang, hun havde det værst - lige efter tabet af sin Eleanor.

Og derfor gør hun tirsdag det modsatte af, hvad mange måske vil gøre. Hun mindes og samler andre som hende til at mindes sammen til Odenses udgave af den internationale dag for dødfødte.

- Vi vil gerne vise dem, der står i deres livs sorg, at de ikke er de eneste. Vi er mange, der står i samme sorg, forklarer Celeste Egede Rasmussen, der minder om, at man godt kan komme langt med tiden.



- Det er vigtigt, at man ikke står alene med sorgen, fordi det kan forstærke den, lyder det.

Mange andre i sorg

Men det er ikke fordi, at Celeste Egede Rasmussen ikke forstår dem, hvis sorg ikke kan rumme at mødes med andre og mindes tabet.

- Mindedagen i 2022 var bare en måned efter, at jeg havde født Eleanor, og der var jeg ikke langt nok i min sorg til at mødes med andre, siger Celeste Egede Rasmussen i dag.

- Men da jeg var med sidste år indså jeg, at jeg skulle have været med, selvom jeg havde det dårligt, for det var meget givende at møde andre, der var samme sted eller længere i sorgen.



Derfor opfordrer hun nu også andre forældre, der har mistet, til at deltage i tirsdagens mindeceremoni for dem, der aldrig nåede at se lyset.

For som Celeste fandt ud af, så er der mange andre som hende.

Bare i Region Syddanmark blev 40 børn sidste år dødfødt.

På landsplan var tallet 205 børn i 2023 ifølge Sundhedsdatastyrelsen.

- Alt brast sammen

Og det er ikke kun for Celeste Egede Rasmussen, for hvem at fællesskabet omkring at have mistet er vigtigt. Marie Czerepowicz Kaas, der også har mistet sit barn, er gået sammen med Celeste for at opretholde den lille, men betydelige dag.



- For mig er det den klassiske. Jeg ville virkelig ønske, at jeg ikke skulle deltage i en dag som denne og mindes mit eget barn, men når nu jeg skal, så vil jeg gerne gøre det i det fællesskab, der er blandt forældre der har mistet, siger Marie Czerepowicz Kaas.

Hun fortalte også i februar måned sin historie til TV 2 Fyn.



- Knap en uge fra terminen kunne en jordemoder ikke finde hjerteslag. Derfra gik det hurtigt. To dage efter fødte jeg vores søn Storm, fortalte Marie Czerepowicz Kaas dengang.

- Alt brast sammen. Alt gik itu. Det var uvirkeligt. Vi var så tæt på. Han var sund og rask.

Og lige nøjagtig de fortællinger er nogle af dem, som Celeste og Marie håber, at vi bliver bedre til at snakke om.

Første skridt er mindedagen tirsdag aften, hvor man fra 18.30 kan male på lysposer, som tændes klokken 19 i Ansgar Anlægget i Odense. Klokken 20 er der ét minuts stilhed.

Arrangementet er del af et global begivenhed, hvor der over hele kloden den 15. oktober tændes lys klokken 19.00. Hvilket danner en form for lysbølge - deraf navnet Global Wave of Light Day.