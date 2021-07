De Olympiske Lege og H.C. Andersen møder hinanden i Tokyo

- Når folk kommer ind på museumet, så kan de spejle sig - uanset om de kommer fra Asien eller Danmark, siger formidlingsansvarlig Henrik Lübcker.

Genlyd ude i verden

Det er nogle af grundessenserne fra H.C Andersens univers, som Henrik Lübcker bruger til at beskrive det nye museum i Odense.

- Det er de her eksistentielle temaer, den her søgen efter meningen i livet og efter kærligheden. Det er det her med at lege, og hele tiden se nye perspektiver. Det er universelle træk, siger Henrik Lübcker.

Det er temaer, der giver genlyd ude i verden. Derfor har folkene bag museumet valgt at designe en udstilling til OL i Tokyo for at promovere det nye museumshus.

Et stærkt "Andersen-land"

Det er slet heller ikke tilfældigt, at man har valgt at sprede budskabet hos OL værterne i Japan.

- Der har vi en udstilling i samarbejde med den danske ambassade i Tokyo. Og det er med udgangspunktet i, at Kengo Kuma der har tegnet det Olympiske Stadion i Japan og H.C. Andersens Hus. På den måde vil vi bruge Tokyo i OL til at promovere for H.C. Andersens Hus.