De rige sætter villaerne til salg - så meget koster de

Drømmer du om at blive indehaver af en mondæn villa på velhavervejen Langelinie i Odense, så er der rig mulighed for at shoppe et luksuriøst hjem lige nu.

Man skal faktisk helt tilbage til 2020, for at finde det tidspunkt, hvor der sidst har været hele ni villaer til salg på vejen, viser tal, som Boligsiden har delt med TV 2 Fyn.

Direktør og indehaver af liebhaver ejendomsmægleren Thobo-Carlsen & Partner, Lars Bjørk tror dog, at det er en tilfældighed, at det lige er på Langeline, at der står mange til-salg-skilte op netop nu.



Men han lægger heller ikke skjul på, at det går godt i forretningen.

- Der er ingen tvivl om, at det går frem på boligmarkedet, og at det er derfor, at folk sælger deres boliger lige nu.

Men det er ikke fynboer, som køber luksusvillaerne, forklarer Lars Bjørk.

- Mange af vores købere er folk udefra. Århus, København og udlandet. Odense er populært, især fordi man får meget for pengene, fortæller den travle ejendomsmægler.

Øens dyreste villa

Hans firma har fået til opgave at sælge Fyns dyreste villa, den kan du købe for svimlende 18,5 millioner kroner.

Den arkitekttegnede villa med hele 13 værelser har dog ikke adresse på Langeline, men på Vandværksvej 24.

Til gengæld får du udsigt til assistentkirkegården og 614 kvadratmeter at boltre dig på, fordelt på fire etager. Prisen inkluderer også tre køkkener, et stort "master bedroom" og en original pejs i marmor.



Den overdådige villa kan også indrettes således, at 1. og 2. sal bruges som erhvervslokaler.