Debat blusset op igen: Fynske præster nægter at vie homoseksuelle

Danmark var da også blandt de første i verden tilbage i 2012 til at mulighed for at vie homoseksuelle par i kirken. Den enkelte præst er ifølge lovgivningen dog i sin gode ret til at nægte at vie et par af samme køn.

I Sankt Hans Kirke er det dog også fortsat muligt at blive viet kirken af en anden præst, men "af teologiske grunde medvirker kirkens egne præster ikke selv", står der på kirkens hjemmeside.

Er det ikke en form for diskrimination af en gruppe?



- Nej det mener jeg ikke. Vi følger for det første lovgivningen. Homoseksuelle har i folkekirken samme rettigheder som andre.

- Når jeg ikke vier dem, er det ikke, fordi jeg ikke bryder mig om homoseksuelle. Jeg går stærkt ind for menneskers lige værdighed. Men når jeg har det syn på ægteskabet, jeg har, og som kirken har stået for indtil for ti år siden, mener jeg ikke at have mandat til at vie dem i kirken, siger sognepræst Peter Jacobsen.



I Sankt Hans Kirke har de dog ikke oplevet at skulle sende bud efter en præst til at vie homoseksuelle par i kirken endnu, uddyber Peter Jacobsen.