Debat om Kina: To ministre i samråd om Odeon-sagen

Det er det fynskvalgte folketingsmedlem Jane Heitmann (V), der tilbage i december indkaldte kulturministeren og udenrigsministeren til et åbent samråd om Odeons pludselige aflysning af teatertruppen Shen Yun forestillinger.

- Vi har behov for at få en drøftelse af, hvor grænsen går, og jeg vil gerne høre, hvad regeringen tænker om Kinas forsøg på at blande sig i dansk kulturpolitik, siger Jane Heitmann.

En advokatundersøgelse slog i januar fast, at Odeon ikke havde været udsat for kinesisk pres, da Shen Yuns forestilling blev aflyst. Men musik- og teaterhuset havde løjet om årsagen til aflysningen, og det mødte kritik fra Odense Byråd.

- Det er glædeligt, at der ikke har været kinesisk indblanding i sagen fra Odense, men der har efterfølgende været nye sager, som gør det relevant at få diskuteret grænserne for kinesisk indflydelse her i landet, siger Jane Heitmann.

Senest har Kina forsøgt at blande sig i, at den fynske kunstner Jens Galschiøt har opstillet en otte meter høj skulptur foran Christiansborg. Skulpturen er en støtte til oprøret mod Kinas indflydelse i Hong Kong.

- Det undrer mig da, at Kina forsøger at bestemme, hvad vi må udstille her i landet, og det vil jeg gerne høre, hvad regeringen tænker om, siger Jane Heitmann.

Kina har også udtalt sig kritisk og krævet en undskyldning for, at Jyllands-Posten har bragt en tegning, hvor stjernerne i landet flag var byttet ud med symboler for Coronavirus.

Enhedslisten har bebudet, at de vil bruge samrådet til at få afklaret, hvad der lå bag aflysningen af Shen Yuns forestilling i Odense.

- Jeg vil gerne høre, hvad ministeren ved om baggrunden for aflysningen i Odense. Jeg har set advokatundersøgelsen, men det kan også være interessant at høre, hvad ministeren mener om undersøgelsen, siger Søren Søndergaard fra Enhedslisten.

