Debat om mad på Storms: Erstat slagsmål over middagsbordet med dialog

Duften af mad spreder sig i Storms Pakhus i det centrale Odense. Her bliver der hver dag lavet alt muligt slags mad i de små boder, så både kødelskeren kan få sin oksekødsburger, mens også vegetaren får sulten stillet.

Trods forskellige holdninger til mad er det ikke et samtaleemne, der får bølgerne til at gå højt hjemme hos kæresteparret Mikkel Pontoppidan og Jeanet Christensen.

- Det er vigtigt, at Jeanet accepterer, at jeg spiser kød. Så har jeg også meget nemmere ved at acceptere, at hun ikke gør. En gensidig accept er afgørende, lyder det fra Mikkel Pontoppidan.

Tv-kokken Claus Holm har tidligere udtalt, at vi danskere i højere grad end tidligere har en holdning til, hvad hinanden spiser. Det splitter os i stedet for at samle os om maden.

Mad er dagligt et samtaleemne

- Kødet fylder meget for mig i et måltid, men jeg spiser også gerne vegetarmad, selvom jeg godt kan føle, at jeg mangler noget, fortæller Mikkel Pontoppidan og kigger over på sin kæreste.

De to er sammen taget til madevent på Storms Pakhus, hvor TV 2/Fyn har inviteret fynboerne til at samtale med folk, som har andre meninger om mad og spiser anderledes, end de selv gør.

Hjemme hos Mikkel Pontoppidan og Jeanet Christensen er netop maden dagligt et samtaleemne, da hun er vegetar gennem de seneste 3 et halvt år, mens han spiser kød. Selvom de har deres små stridigheder omkring mad, så respekterer de hinandens valg.

- Mikkel er meget forstående omkring mit valg, og helt generelt oplever jeg stor forståelse for det. Min holdning er også, at folk glædeligt må spise kød i mit samvær, men de skal acceptere, at jeg ikke har lyst til at spise det, kommer det fra Jeanet Christensen, og hentyder til, at hun også møder kritiske holdninger til hendes madvaner.

- Nogle gange bliver jeg spurgt om, hvornår jeg begynder at spise kød igen, og andre gange skal jeg sidde og forsvare min holdning til buræg. Det synes jeg godt kan være lidt svært, når jeg skal sidde og forsvare den måde, jeg spiser på, fortsætter Jeanet Christensen.

Vi skal kunne rumme hinandens forskelligheder

Falafelmate, Burger Anarchy og Moe's Taco. Tre spisesteder i Storms Pakhus med hvert sit køkken, men som alle har fundet vej til tallerknerne på bordene i hal 3, hvor de fremmødte sidder og spiser, mens tv-kokken Claus Holm tydeliggør, hvorfor mad bare skal være mad.

Ifølge ham har vi danskere alt for travlt med, hvad hinanden putter i munden.

- Vi dømmer. Vi dømmer veganere, vi dømmer vegetarerne, og vi dømmer kødspiserne. Vi glemmer helt at tænke på maden, fordi vi hele tiden har fokus på noget andet. Rum hinanden, ikke døm hinanden. Hyld mangfoldigheden, lyder ordene fra Claus Holm.

For første gang tager han bladet for munden. Nok er nok, hvis du spørger tv-kokken.

- Jeg elsker at spise kød, og jeg gør det af lyst. Sådan skal det være. Jeg forstår slet ikke, at vi skal være så onde ved hinanden, siger Claus Holm og tilføjer:

- Der skal simpelthen noget rummelighed til. Vi skal jo være her alle sammen. Veganere og vegetarer skal inspirere kødspisere og omvendt. Vi skal inspirere hinanden ved at rumme hinanden. Vi er alle sammen mennesker, der går på den samme klode, og om vores mad er klimavenligt, bæredygtigt eller økologisk - det er fuldstændig ligegyldigt.

Lisbeth og Jimmy Jensen er også blandt gæsterne. Selv er de kødspisere, mens deres tre børn er henholdsvis vegetar, veganer og kødspiser. I familien Jensen er accepten ligeledes gensidig.

- Det er ikke et problem at lave kødfrie retter, når vores døtre kommer hjem, men det kan godt give nogle udfordringer at finde på mad eksempelvis i julen. Vi har valgt at respektere den måde, de lever på og omvendt, fortæller Lisbeth Jensen.

Pas din egen tallerken

Snakken går. Samtaleemnet mad har fået de fremmødte fynboere til at åbne op for deres egne personlige historier fra køkkenet derhjemme.

Også kæresteparret Mikkel Pontoppidan og Jeanet Christensen har åbnet op - og ladet sig inspirere, da de forlader Storms Pakhus.

- Det er jo rigtigt, det Claus Holm siger. Man burde passe sin egen tallerken og ikke dømme andre på, hvad de spiser. Det er i og for sig ligegyldigt, kommer det fra Mikkel Pontoppidan, som fortsætter:

- Vi har valgt at gå på kompromis hjemme hos os, for vi gider ikke stå at lave hver vores gryde med hver vores mad. Så vi laver ofte en vegetarret, og så kan jeg tilføje kød, hvis jeg vil. Vi må få det til at passe sammen, og det går heldigvis godt størstedelen af tiden.

