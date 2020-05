Debuterer i coronatid: - Det har været lidt mærkeligt

21-årige Cecilie Birkshøj fra Odense hiver en orange bog med titlen "Fra ild til aske" ud fra bogreolen.

Den står mellem James Dashners "Maze Runner"-serie og J.K. Rowlings "Harry Potter"-bøger. Og så står der ni eksemplarer af bogen, der er Cecilie Birkshøjs debutroman.

Bogen blev udgivet den 22. april, lige midt i coronapandemien - en noget anderledes udgivelse, end den unge forfatterspire havde forudset.

- Det hele har været lidt mærkeligt, for normalt, når man udgiver en bog, vil man gerne samle sine venner og familie og fejre det. Man har jo bare lyst til at stikke bogen op i ansigtet på alle, siger Cecilie Birkshøj.

Fra ild til aske udkom 22. april på trods af coronanedlukningen af landet. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Drømmen, der faldt til jorden. Lidt.

Cecilie Birkshøj er født og opvokset i Odense, men har altid haft en trang til at drømme sig langt væk derfra gennem sin fantasi og sit tastatur.

I 15 år har hun skrevet i alle længder og genrer og drømt om en dag at udgive en rigtig bog.

Fakta: Fra ild til aske "Fra ild til aske" er Cecilie Birkshøjs debutroman. Her er lidt info om bogen: Selv hvis Aske virkelig var til fyre, ændrede det ikke på det faktum, at jeg ikke var. Selv hvis Aske havde været en pige, var han langt uden for min liga. Aske havde venner, et socialt liv og brugte sikkert ikke sin fritid på at tænke sig selv halvt ihjel eller plage sig selv med ting, der ikke var relevante. Aske var optimistisk og populær. Jeg var … det modsatte. 16-årige Anthony lader til at have styr på det hele. Lige indtil Aske dukker op. Anthony gør, hvad han kan, for at holde ham på afstand, men kække bemærkninger og en hård facade er ikke nok til at skubbe Aske væk, og langsomt bliver Anthony tvunget til at tage stilling til sine følelser. Se mere

Den drøm gik i opfyldelse, da hun til BogForum 2019 underskrev en kontrakt med forlaget Tellerup og 22. april kunne holde bogen "Fra ild til aske" i hænderne.

"Fra ild til aske" er inspireret af oplevelser fra Cecilie Birkshøjs eget liv. Det har både gjort den let og svær at skrive, forklarer hun. Foto: Forlaget Tellerup

- Det er en kæmpe drøm og noget, jeg har arbejdet på, siden jeg var helt lille. Så det er lidt ærgerligt, at det hele falder lidt til jorden. Bogen skulle jo gerne bare have tordnet derudaf, men det er lidt svært, når man ikke kan mødes og snakke om bogen, som man ellers havde gjort, siger Cecilie Birkshøj.

Udgivelsen var planlagt til netop 22. april, fordi der dagen efter skulle være en stor skolemesse, hvor forlagene kan vise deres nye bøger frem og håbe på, at skoler vil købe dem til bibliotek og undervisning. Men messen blev, ligesom alt andet, aflyst. Det samme gælder bogreception, foredrag og andre forfatterarrangementer.

- Jeg tror, at jeg er lidt bekymret for, at den bare går i glemmebogen, fordi jeg ikke har fået lov til at komme ud og fortælle om bogen. Bogmesser i både foråret og efteråret er aflyst, og selv BogForum hænger i en tynd tråd, så på den måde er der rigtig mange muligheder for at udbrede kendskabet, der ikke bliver til noget, siger den unge forfatter.

Ikke så skidt, at det ikke er godt for noget

Selvom Cecilie Birkshøj ikke selv har kunnet tage land og rige rundt for at fortælle om debutromanen, kommer "Fra ild til aske" stadig ud til danskerne.

- Forlaget gør rigtig meget for at promovere bogen, og der er masser af reklame på sociale medier. Det er bare ikke helt det samme som at møde folk. Heldigvis har der været god støtte i bogbloggermiljøet, fortæller Cecilie Birkshøj.

Hun blev blandt andet bedt om at fortælle om sin bog, så det kunne lægges på sociale medier.

Trods de anderledes omstændigheder er bogen allerede købt af flere biblioteker, og nu håber hun, at også private vil købe og læse den.

- Det er svært at blive opdaget som ny forfatter, også selvom bogen bliver udgivet af et større forlag, fordi der er så stor konkurrence, forklarer hun.

Men lige på dét punkt tror Cecilie Birkshøj, at coronakrisen er en positiv faktor.

- På en eller anden måde har det også været en fordel at udkomme under corona. Rigtig mange har læst en hel masse og mere, end de plejer at gøre, fordi de har haft tid til det. Måske er jeg nået bredere ud, siger hun og trækker på skuldrene.

Cecilie Birkshøj har altid elsket at skrive og læse. Derfor er det helt surrealistisk at se sin egen bog i reolen. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

I hvert fald er der kun glæde at spore, når hun bladrer i den helt nye bog.

- Jeg er meget stolt af den. Og glad for at det er en rigtig bog og ikke bare en bog på en fil. Det er lidt uvirkeligt, smiler hun.