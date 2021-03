Deltag i høring: Hvordan får vi smitten ned i Vollsmose?

De mindste skolebørn har ikke været i skole siden 1. marts i Odense-bydelen Vollsmose. Og lige nu ved ingen, hvornår de igen får lov at komme i skole. For smittetallet i Vollsmose er praktisk talt eksploderet.

Problemet kulminerede mandag, da Epidemikommissionens forslag om at indføre pligt til test i Vollsmose blev afvist af et flertal i Folketingest epidemiudvalg.

Men hvad skal der så ske? Hvordan kommer vi smitten til livs, så Vollsmoses skoler kan åbne igen, og inden resten af Odense risikerer også at blive ramt af hårdere sanktioner?

Timelang debat om smitten i Vollsmose

Det spørgsmål stiller TV 2 Fyn tirsdag til en række politikere, Vollsmose-beboere og eksperter, når vi sender en særudsendelse direkte fra rådhushallen på Flakhaven. Du kan også deltage i debatten via TV 2 Fyns Facebookside og sms-afstemninger i løbet af debatten.

En af debattørerne er Morten Sodemann, overlæge, professor og leder af Indvandrermedicinsk Klinik i Odense. Han mener, at den nuværende strategi, hvor Styrelsen for Patiensikkerhed samt lokale "coronaambassadører" hjælper med at få flere beboere testet, er vejen frem.

- Man skal jo blive ved med, det man gør nu. Dør til dør og sørge for, det er nemt at blive testet. Man er bare kommet for sent i gang, men man skal fortsætte med det, man er i gang med nu, mener Morten Sodemann.

Nøl i kommunen

Venstre-rådmand Christoffer Lilleholt mener dog, at der skal skrappere midler i brug. Han har flere gange i de forløbne uger kritiseret kommunen og borgmesteren for at nøle og "sidde på hænderne".

- Hvis smitten er høj i Vollsmose, betyder det, at resten af Odense skal lukke ned igen. Det betyder, at de børn, der er kommet i skole, skal tilbage til hjemmeundervisning. Det betyder, at de butikker, der er åbnet, de skal lukke igen, sagde han før weekenden til TV 2 Fyn.

Vær med i debatten hjemmefra

Hvad mener du? Ønsker du at stille et spørgsmål og dermed bidrage til debatten, kan du gøre det allerede nu i TV 2 Fyns Facebookgruppe Den Fynske Redaktion. Så sørger de to værter, Jakob Risbro og Kirsten Mikkolinius, for, at panelet svarer på det.

panelet består af: - Nishan Ganesh, beboerformand, coronaambassadør og frivillig i Foreningen Respect - Morten Sodemann, overlæge, professor og leder af Indvandrermedicinsk Klinik - Christoffer Lilleholt (V), rådmand og spidskandidat - Peter Rahbæk Juel (S), borgmester

