Deltager i datingprogram dømt for at bide dørmand i armen

Få uger før kameraerne begyndte at rulle i den nye sæson af 'Kærlighed hvor kragerne vender' 12. august 2023, havde de fire mænd fra programmet aftalt at mødes for at få en hyggelig aften i byen og lære hinanden at kende.



Aftenen startede med forfest og ølbowling i et kolonihavehus for bagefter at tage videre i byen i Odense, ind på en klub, hvor der blev serveret shots, øl og drinks. 32-årige Anders Ingwersen, der til dagligt arbejder som webudvikler, fortæller til TV 2, at han endte med at blive ”godt fuld”, og at han husker aftenen ”i glimt”.

Han endte med at tisse indendørs, noget der ikke faldt i god jord blandt klubbens dørmænd, har han fået fortalt. Det husker han ikke selv i dag.

Anders Ingwersen var ”meget udadreagerende” og råbte op, forud for, at han blev lagt ned af dørmændene. Sådan står der i dommen.

- De smider mig ned på jorden. Jeg føler mig klemt og bliver lagt i benlås. Det gør ondt på mig, og jeg reagerer ved at prøve at komme fri, hvor jeg ender med at bide en dørmand i armen, fortæller han til TV 2.

I dommen står blandt andet, at tiltalte blev udsat for ”en meget voldsom behandling af to dørmænd”.

Derfor blev straffen udmålt til en betinget dom på 20 dages fængsel for at have udøvet vold mod en person, der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold, idet der var tale om en dørmand.