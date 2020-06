Demonstration i Odense: - Jeg er bange for, at det en dag kan være en, jeg kender

For to år siden tog Jawaugn Arnold turen fra den amerikanske delstat North Carolina til Odense for at spille og træne amerikansk fodbold for Odense Badgers. Mens alt ånder fred i den fynske by, der mest er af påvirket af coronasituationen, breder alvorlige optøjer og demonstationer sig i hans hjemland.

I USA er flere sorte døde i politiets varetægt, og senest gik det ud over den sorte amerikaner George Floyd, som under en anholdelse mistede livet. Det har fået vreden mod politiet og racismedebatten til at blusse op i USA.

Onsdag fyldes banegårdspladsen i det ellers fredelige Odense med demonstranter, som vil demonstrere for anti-racismebevægelsen "Black Lives Matter". En demonstration, som Jawaugn Arnold skal deltage i.

- Jeg demonstrerer for mig selv og alle, der måske ser ud som mig, siger han.

For Jawaugn Arnold er selv en sort, større fyr, som passer på beskrivelsena af de amerikanere, der har mistet livet i politiets varetægt over en længere periode, og som nu er blevet nok for befolkningen.

Konstant frygt

I to år har Jawaugn Arnold slået sine folder i Odense og på træningsbanerne i Bolbro med de andre amerikanske fodboldspillere i Odense Badgers. Selvom der for alvor er kommet fokus på de "Black Lives Matter"-bevægelsen i den seneste tid med sorte instagrambilleder og medieomtale, har problemet altid været der. Sådan oplever Jawaugn Arnold det i hvert fald.

Han har oplevet naboen blive holdt fast af politiet uden at kunne gøre noget, og er blevet bandlyst fra en bar i hjembyen, udelukkende grundet hans udseende som en sort mand. Og når han ser noget så brutalt som George Floyds død, får det ham til at mærke en konstant frygt.

Jawaugn Arnold, amerikansk fodboldspiller og træner

- Jeg føler altid, at jeg skal være bedre. Altså, at jeg skal være ti gange bedre, i stedet for "bare" at være god, fordi jeg er en sort, større fyr. Så hvis jeg reagerer, som en anden, hvid mand måske gør, så ser folk anderledes på mig. Jeg føler, at jeg hele tiden skal have en facade på, for at passe på mig selv, siger Jawaugn Arnold.

Derfor sætter han pris på, at han i dag kan deltage i en demonstration i sit nye land.

Jawaugn Arnold føler, at han hele tiden skal opføre sig endnu bedre, udelukkende grundet hans hudfarve.

Langt fra USA

Der er langt fra voldsomme demonstrationer i USA til Kongens Have i Odense. Men lige ved siden af det grønne område, vil der fra klokken 17.00 være fyldt med mennesker, der kræver bedre vilkår for sorte mennesker udsat for politivold.

Over 1000 mennesker har vist interesse for demonstrationen, som "Racismefri by - Odense for mangfoldighed" afholder.

- Det var et brutalt politimord på en sort mand, som var gnisten, der satte rigtig mange i omdrejninger, som tænker, at det skal stoppes, fortæller Lene Junker, der er talsperson for Racismefri By - Odense for mangfoldighed.

Når Jawaugn Arnold blander sig med de andre demonstranter onsdag eftermiddag, er det for at være med til at skabe endnu større opmærksomhed. Både om den brutale politiadfærd og om diskrimination.

- Mange tror, at det kun står på i USA, men det sker jo alle steder. Jeg troede, at det var det sidste, jeg skulle bekymre mig om, da jeg kom til Europa, men det følger mig. Det er som om, man er født med en forbandelse. Du kan ikke flygte fra det, for folk vil altid se på dig som anderledes, siger han og peger ned af sig selv.

Vreden bobler over

Jawaugn Arnold, amerikansk fodboldspiller og træner

Under anholdelsen af George Floyd sad en amerikansk politibetjent med sit knæ på halsen af ham, selvom han gentagne gange sagde, at han ikke kunne trække vejret. Efter 8 minutter og 46 sekunder i politiets varetægt døde han. Den brutale anholdelse er ikke et alenestående tilfælde, og George Floyd er ikke den første sorte mand, der mistede livet på tragisk vis.

Ifølge Jawaugn Arnold var det denne lange, frygtelige seance, der fik bægeret til at flyde over hos mange - nu også hos danskerne, der i flere byer demonstrerer onsdag.

- Det er trist, at det er kommet til det. Folk laver oprør og er vrede, men det er kogt over nu. Det skulle ikke være kommet dertil, for der skulle være gjort noget ved det for længe siden. Folk bliver slået ihjel i deres egne hjem, så det skulle være adresseret for meget længere tid siden. Derfor er der større oprør, forklarer han.

Der er stadig stor diskrimination af sorte. Det vil Jawaugn Arnold gerne have ændret på.

Selvom hans liv primært foregår i Odense, har han stadig både venner og familie i staterne, og det bekymrer ham, at det er kommet så langt ud.

- Jeg er bange for, at det en dag kan være en, jeg kender. Det virkelige spørgesmål er, hvorfor er det kommet så langt ud?