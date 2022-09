Demonstration: - Jeg råber på vegne af alle de iranere, der ikke selv kan

- Jeg råber på vegne af alle de iranere, der ikke selv kan.

Sådan siger Roya Moore, der er hovedarrangør af onsdagens demonstration i Odense til støtte for Irans kvinder, der i disse dage gør oprør i Irans gader.

- Kvinderne i Iran betaler en høj pris i øjeblikket. Det er vigtigt, at vi er talerør for dem, der lige nu protesterer og laver oprør mod det diktatoriske system i Iran.

Den iranske befolkning laver oprør efter den 22-årige Masha Aminis død. Den unge kvinde døde den 16. september 2022, efter hun blev anholdt af det iranske moralpoliti, fordi hun bar sin hijab forkert.

Ifølge Roya Moore, som selv er vokset op i Iran, har det iranske styre lukket for alt internet og kommunikation ind og ud af Iran for at mørklægge demonstrationerne.

- Præstestyret gør alt for, at ingen information kommer ud til vores internationale samfund. Derfor vil jeg være stemmen, der fortæller, hvordan de slår løs på folk, der laver oprør, siger Roya Moore, som både er folketingskandidat og sidder i byrådet i Odense for Konservative.

Giver motivation

Demonstrationen betyder meget for Roya Moore, der håber, at begivenheden kan vise, at danskerne står skulder ved skulder med demonstranterne i Iran.

- Det betyder meget for iranerne, at de får massiv støtte hele verden over. Det vil give dem motivation til ikke at give op og kæmpe videre.

- Vi har i foråret vist en stor solidaritet overfor ukrainerne, gennem demonstrationer og events, hvilket jeg tror har motiveret dem til at kæmpe videre. Det er det samme, jeg vil opnå i dag.

Demonstrationen starter klokken 15.30 på Odenses Rådhusplads.

Den odenseanske digter og forfatter Jørgen Nancke åbner demonstrationen, hvor der også vil være taler, musik og tyrkiske frihedssange. Roya Moore kommer også selv til at holde en tale.

- I min tale vil jeg afsløre præstestyrets diktatoriske brutale regime. Det internationale samfund skal vide, hvordan Iran krænker befolkningen, så der kan blive gjort noget.

Det er dødsens farligt

Billedhuggeren Jens Galschiøt er også på talerlisten, og det betyder rigtig meget for ham at få lov til det.

- Det, der betyder mest, er, at jeg får lov at bruge min stemme til at støtte de piger. For de er ufatteligt seje. Man gør sig ingen ide om, hvor voldsomt det er at stille sig op og kræve sin ret i et land som Iran, siger kunstneren og fortsætter:

- Det er dødsens farligt.

Derfor frygter Jens Galschiøt også, at hele oprøret om tre uger er slået ihjel eller fængslet. Men samtidig tror han stadig, at der er håb.

- Jeg tror på dem. På et eller andet tidspunkt får de væltet det lortesystem. Og så bliver de her kvinder frie, siger Jens Galschiøt.