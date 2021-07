Demonstration mod Jensens Bøfhus inden retssag

- Et kampskridt af den her styrke er et kampskridt mod hele fagbevægelsen, siger Charlotte Vincentz Petersen.

Anders Nikolaisen er enig i, at sagen er principiel. Men han understreger, at nye tjenere arbejder under samme vilkår som på restaurant Flammen, hvor både drikkevarer og dessert bliver serveret ved bordene.

Han kritiserer 3F for at kaste sig over en virksomhed, som har overenskomst.

- Skal det her løses, skal det løses for hele branchen. Jeg kan ikke pege på en kollega, som ikke er interesseret i gode vilkår, siger Anders Nikolaisen.

Derfor mener han også, at 3F's kritik af Jensens Bøfhus er forfejlet.

- Helt grundlæggende er jeg stor tilhænger af den danske model, og når jeg kigger ud i verden, kan jeg ikke se noget mere fleksibelt system, der tager hensyn til både arbejdstagere og arbejdsgivere, siger han.