Demonstrationer landet over: Ann-Sophie vil tænde 330 gravlys mod udflytningskrav

Modstand fra flere sider

Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) kalder udflytningsaftalen en "virkelig dårlig aftale" i Berlingske. Og på Syddansk Universitet føler de sig heller ikke fair behandlet.

SDU har i forvejen omkring 20 procent af universitetets studiepladser uden for Odense. Og deres erfaringer er, at det "kræver omtanke, tålmodighed og investeringer over tid, hvis unge skal vælge at studere på regionale campusser". Det skriver rektor Jens Ringsmose i et læserbrev i Avisen Danmark:

- Yderligere udflytning og opbygning af uddannelser uden for Odense vil derfor kræve endnu mere økonomisk kraft fra SDU i Odense.

330 gravlys

Det er derfor, Ann-Sophie Porsmose Christensen har købt 330 gravlys. De skal tændes til demonstrationen i Odense under taler og sang, mens studerende i Aarhus og København synger med i deres byer.

- Vi håber, at vi ved at synge samtidig og i kor i landets tre store byer faktisk kan få Christiansborg til at lytte lidt for engangs skyld, fortæller Ann-Sophie Porsmose Christensen.