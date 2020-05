Den Fynske Landsby om genåbning: - Vi vil så gerne dele det hele

Maj måned er magisk. Dyrebørn tumler klodset og kært rundt, syrenerne og kastanietræerne blomstrer, og håbet er lysegrønt. Sådan er det i hvertfald i Den Fynske Landsby, hvor netop denne årstid slår alle rekorder indenfor naturnydelse.

Derfor kan overinspektør Lise Gerda Knudsen slet ikke vente med at byde gæsterne indenfor.

- Det bliver ikke smukkere, end det er lige nu. Stråtaget på den gamle præstegård er nytækket, dyrebørn vil så gerne snakke, og vi vil så gerne dele det, siger hun.

Nedtælling

Både håb og træer har denne torsdag antaget den særligt optimistiske grønne farve, der signalerer, at NU sker der snart noget. Lise Gerda Knudsen har sammen med sine kollegaer arbejdet intenst på at have en plan klar til genåbning, og hun sidder spændt på hjemmekontoret og venter.

- Jeg venter i spænding og tjekker hele tiden nyheder, fortæller hun.

Der er nemlig begrundet håb om, at netop Den Fynske Landsby får lov at åbne som det første af Odense Bys Museer. For på det cirka 10 hektar store areal er der rigeligt plads til gæsterne under åben himmel - også under de særlige sikkerhedsregler, som naturligvis skal overholdes.

Klar om en uges tid

Personalet står på spring, hvis der kommer en melding senere torsdag om muligheden for genåbning. Og så skal det gå stærkt. To-do listen er skrevet, og der skal fart på. Plakater skal printes, og diverse skriftligt materiale skal sendes i trykken med de sidste nye anbefalinger og restriktioner. Det kan ikke gøres, før regeringen har meldt det ud.

- Et slag på tasken er, at vi kan åbne indenfor en uge- til halvanden. Hvis de siger "go" i eftermiddag, kan vi nok åbne på tirsdag, siger Lise Gerda Knudsen.

Knib sammen

Når Den Fynske Landsby genåbner, bliver alt langt fra som det plejer. Netop dette spørger en fynbo ind til. Per Henrik Jepsen er nysgerrig efter, hvorvidt der vil blive lavet rundvisninger i for eksemple Den Fynske Landsby. Svaret er klart: Ikke lige nu.

- Nej, der bliver ikke rundsvisninger eller nogen af de andre faste aktiviteter, som vi plejer at lave. Det vil give for store forsamlinger ud fra de nuværende anbefalinger, siger LIse Gerda Knudsen.

Til gengæld vil der blive tilbudt digitalt og analogt materaile, så man kan komme på sin egen, coronasikre, rundvisning.

Museet har udarbejdet en række strategier for, hvordan de kan åbne uden at gæsterne stimler sammen. For eksempel lukkes de mindst huse helt af, og de større huse bliver ensrettede.

Kun ét af toilethusene holdes åbent, så optimal rengøring kan sikres. Det er til gengæld det største med de fleste toiletter, hvor der er mulighed for at holde afstand. Så hvis tissetrangen melder sig i den modsatte ende af området, er det en tur i busken. Dem er der heldigvis rigeligt af.

En fynbo får svar Hvis ZOO og "frilufts-museer" som Den Fynske Landsby åbner, må de så lave guidede rundvisninger for en større samlet flok besøgende? - Per Henrik Jepsen, Odense N

En coronasikker rundvisning

Når det kommer til den formidling, som Den Fynske landsby er kendt for - ægte, levende mennesker som arbejder klædt i datidens mode med vadmel og tinknapper - så bliver det ikke i første omgang. I stedet vil formidlingen tage udgangspunkt i, hvad der er forsvarligt, og det bliver med afsæt i digitale metoder og gode, gammeldags pjecer.

Der vil dog stadig være formidlere i dragt til stede, men her i starten bliver deres opgave at tale med gæsterne og anvise mulighederne i stedet for at arbejde ved for eksempel rokken eller værkstedet.

Der vil blive opsat skilte overalt, og i museumsbutikken vil der blive ekstra rengøring og afspritning. Med alt dette føler Den Fynske Landsby sig aldeles klar til at byde deres gæster velkommen igen. Det kræver dog, at gæsterne hjælper til.

- Vi kommer til at appellere rigtigt meget til vores gæsters samfundssind: At man overholder de samme regler som udenfor, siger Lise Gerda Knudsen.

