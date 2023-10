Tom Trybull har i dag været OB-spiller i en uge, og den nye mand i Ådalen tror på, at holdet kan få vendt den dårlige stime i søndagens kamp mod FC Nordsjælland. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Det bliver en kamp, hvor virkelig skal kæmpe for at få point, og hvor vi skal være godt forberedt og stå sammen. Vi skal spille som et hold og en enhed, og hvis vi gør det, så er det muligt at få noget med derfra.



Kampen starter i morgen klokken 14:00.