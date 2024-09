Denne dato åbner gigantisk butik: - Fynboerne kan bare komme an

Under stor mystik kom det i foråret frem, at Rosengårdcentret skal danne ramme om 5.500 kvadratmeter elektronik, når POWER Odense slår dørene op. Mandag er det så kommet frem, at åbningen sker 4. oktober.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse. Og det er ikke uden store armbevægelser, at der bliver bagt op til åbningsdagen. For ambitionen er at slå den tidligere omsætningsrekord på 36 millioner kroner, som blev sat i Ishøj, hvor Power slog dørene op for en ny butik i 2022.

- Til Ishøj-åbningen for to år siden, oplevede vi, at der stadig var kø og kunder i butikken, da vi ramte lukketidspunktet klokken 22. Det vil vi ikke risikere igen, og derfor har vi denne gang valgt at holde åben helt indtil klokken 02, siger Jesper Boysen, der samtidig forsikrer, at ingen kunder kommer til at gå forgæves.