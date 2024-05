Dennis’ hårde facade kostede ham dyrt - sherry og serrano blev redningen

Den ene gang var ude på et toilet på arbejdet, fortæller Dennis Hansen og tager en dyb indånding.

- Og jeg bliver ved med at gå ud på det her toilet, fordi jeg skulle jo have de her tårer til at gå væk. Og det kunne jeg ikke.

Og det var på mange måder et mørkt sted, han befandt sig rent mentalt.

- Jeg vågnede hver nat klokken fire og tænkte de mest dystre tanker på jorden.

Nu har den succesfulde sælger fra entreprenørbranchen taget et uvant skridt og startet sin egen café, hvor han håber at kunne gøre en forskel for andre - og sig selv.

Mange mænd skjuler mentale problemer

Dennis Hansen er nemlig langt fra den eneste mand, der har oplevet ikke at have det godt og samtidigt forsøgt at skjule det overfor omverdenen.

For selvom næsten alt forskning på mental sundhed egentlig siger, at mænd har det væsentligt bedre end kvinder generelt, så fortæller andre statistikker en helt anden historie.

Mænd begår nemlig selvmord tre-fire gange oftere end kvinder. Desuden udgør mænd tre fjerdedele af alle hjemløse, og så har mændene dobbelt så stor risiko for at få et alkohol- eller stofmisbrug.

Derudover peger Forum for Mænds Sundhed på sin egen undersøgelse, der viser, at hver femte mand i alderen 25-39 år aldrig - eller næsten aldrig - har nogen at tale fortroligt med.

- Mange mænd har ikke et sprog for deres følelsesliv, og det kan trække tråde langt tilbage i historien, hvor kvinder har været den primære omsorgsperson og har sørget for, at alle har det godt, mens manden har haft til opgave at tjene pengene, siger Mie Møller Nielsen, der er sekretariatsleder i organisationen Forum for Mænds Sundhed.



Så derfor er det måske slet ikke så mærkeligt, at Dennis Hansen er gået fra barndommens gade til de voksnes rækker, uden at lære at lytte til sig selv og snakke om sit indre følelsesliv.

Derfor vil han i dag næsten heller ikke være foruden sine to stress-sygemeldinger.

De har nemlig på en måde endelig lært ham - i en alder af 41 år - at åbne op.

- Jeg har aldrig lært at mærke efter, hvordan jeg har det, og jeg har ikke lært at navigere efter det.

Svigt skabte præcedens

I dag er Dennis Hansen ikke i tvivl om, at det er svigt af forskellig art, der er skyld i, at den helt centrale lærdom er gået tabt.

- Der var en nabodreng, som misbrugte mig, da jeg var barn. Og selvom det var en situation, jeg fortalte om dengang, så var der ikke nogen, der hjalp mig. Så da jeg var barn, og der var nogle der skulle have taget sig af mig, så lærte jeg, at jeg må tage mig af mig selv.

Men efter at Dennis Hansen har smidt masken og erkendt, at han ikke skal klare alt ting inde i sig selv, så har hans liv taget noget af drejning.

For ikke nok med at den smarte forretningsmand - der før havde fed bil og stort hus - nu har fået andre værdier at styre efter, så har den tidligere salgsdirektør nu åbnet sin egen café.