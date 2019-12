Tilbage i 2013, da Mads og Anni havde været kærester i et halvt år, skete der noget, som for altid skulle ændre deres forhold.

Mads var Anni utro og gik rundt med en tung samvittighed.

- Jeg gik og tog mig mod til at få fortalt om utroskabet, og desværre lå det lige op af hendes fødselsdag. Jeg var nødt til at bringe en rigtig dårlig nyhed, forklarer Mads om dagene efter utroskabet.

- Det havde jeg det ret dårligt med.

Det skulle dog vise sig, at det ikke var nødvendigt at slæbe rundt på den dårlige samvittighed. Anni kom nemlig med et noget utraditionelt forslag.

Anni foreslog Mads, at de skulle afprøve et polyamorøst forhold, i stedet for at gå fra hinanden grundet utroskab. Foto: Lasse Beck Frost

- I stedet for at Anni sparkede mig ud og aldrig ville se mig igen, satte vi os ned og fik en voksen snak om, hvad det betød, hvorfor jeg havde gjort det, og om det var noget, jeg ville fortsætte med, fortæller Mads, mens han holder om Anni.

Anni foreslog, at de kunne åbne forholdet op og være polyamorøse. Det var nemlig en struktur, som hun havde erfaring med.

- Jeg anede intet om det, men det lød da meget spændende med det der polyamori, så vi besluttede, at det var det, vi ville gøre, siger Mads.

Og hvor mange forhold som konsekvens af utroskab ville ende i et brud, blev netop dét startskuddet til et liv med flere partnere.

Polyamori betyder, at man kan have romantiske kærlighedsforhold til flere personer på én gang. Man tilstræber at have flere og længerevarende forhold, som bygger på tillid, nærvær, følelser og sex.

Hvad betyder polyamori? Polyamori er en moderne orddannelse. Det er sammensat af det græske ord "poly", der på dansk betyder "mange" og det latinske ord "amor", der kan oversættes til "kærlighed".

Som polyamorøs sætter man spørgsmålstegn ved det almindelige parforhold som den eneste samlivsform, og det menes, at man godt kan have flere kærester.

Grundstenen i polyamori er, at man er åben og ærlig over for alle involverede partnere. Det er altså ikke utroskab, da netop utroskab er bygget på løgne og skjulte forhold.

Som polyamorøs kan man heller ikke betegnes som swinger, for her er der oftest fokus på at have sex for sjov, som måske kan udvikle sig til venskaber. Selvom sex også er en vigtig del af de polyamorøse forhold, er der et større fokus på det tætte og romantiske forhold.

Ærlig talt kan vi nogen gange godt føle os lidt isoleret herhjemme på grund af børnene. Mads Heimdal Thy

Der er mange måder at leve polyamorøst.

Anni og Mads får både flere romantiske forhold samt rollen som mor og far til to børn til at fungere.

Ifølge psykolog og sexolog Keld Molin behøver et polyamorøst forhold ikke at have en betydning for familielivet.

- Børn, der oplever, at der kommer en tredje person i hjemmet, vil opleve den tredje person som en ven. Formegentlig en, der er med til at skabe tryghed. Bare det er en, de har det rart med, forklarer han.