Der gik 11 dage, før eleverne blev sendt hjem fra usikker skole

- Det, vi så er nysgerrige på i perioden fra den 13. til 24. august, er, hvilke typer af spidsbelastninger der ville kunne være på Næsby Skole, forklarer han.

Forældremøder og aulasamlinger

I de 11 dage mellem 13. og 24. august er skolen og kommunen i dialog om, hvilke aktiviteter der er på skolen.

- Det kunne være mange forældre og elever samlet i ét rum. De skal ikke være opmærksomme på, om de står i den ene side af rummet eller den anden side af rummet - eller om de laver en leg, hvor de hopper i takt. Det skal man ikke være opmærksom på i forbindelse med et forældremøde, og da situationen ikke kan udelukkes, bliver vi nødt til at sige, at vi lukker skolen, siger Per Rygaard.

Meldingen om skolelukningen sker 24. august - altså efter 11 dages dialog med skolen.

Forbudt med rytmisk bevægelse

I rapporterne, som TV 2 Fyn er kommet i besiddelse af, står der eksempelvis, at der ikke må være rytmisk bevægelse i bygningen.

I kan vel ikke afvise, at der i de 11 dage ikke er blevet hoppet derinde?

- Man må gerne hoppe. Normal skoledrift må man gerne. I en almindelig skole er jeg sikker på, børnene bevæger sig, siger Per Rygaard.

Kan du afvise, at der er foregået rytmisk bevægelse i de 11 dage?

- Jeg er stensikker på, at der har været rytmisk bevægelse, og at det har været inden for normal drift.

Har det så ikke udgjort en risiko for børnene?

- Det er ikke vores vurdering ud fra de oplysninger, vi har, siger kontorchefen.

Må ikke filme i bygningen

24. august blev skolebygningen fra 1965 lukket, så lærere og pædagoger ikke skal spekulere på, om gulvet kan holde, hvis de laver aktiviteter i bygningen. De må stadig hente ting i bygningen, hvis det er nødvendigt.

TV 2 Fyn ville fredag gerne have filmet bygningen indefra, men det har ikke været muligt.

Hvorfor må TV 2 Fyn ikke filme derindefra?

- Der er ikke en risiko for sammenstyrtning. Der har hele tiden været mulighed for, at man komme ind i mindre grupper eller for at hente materiale, man skal bruge i undervisningen. Vi står herude, fordi det har jeg valgt at sige, at vi skal gøre, siger Per Rygaard og kalder eventuelle optagelser for “unødig aktivitet”.

Kommunen arbejder fortsat på at finde en løsning på, hvor og hvornår eleverne på Næsby Skole skal modtage fysisk undervisning. I første omgang er eleverne sendt hjem i 14 dage.