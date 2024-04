Derfor er løveungerne skilt fra flokken

Der er kommet nye nuttede beboere til Odense Zoo.

For i starten af marts kom fire løveunger til verden. Det har Odense Zoo onsdag formiddag skrevet på Facebook. Der er tale om tre hunner og en han, som alle er født af løven Mali. Det er løven Juba, der er far til dem.

For nuværende er løveungerne adskilt fra den øvrige løveflok i Odense Zoo. Her vil fagpersonale løbende vurdere, hvornår de er klar til at flytte ind hos deres kommende bofæller i løveburdet. Det forklarer Nina Collatz, der er vicedirektør og zoolog i Odense Zoo.

- Sådan er det i naturen. Der vil en drægtig hunløve fortrække sig fra flokken, føde sine unger og vende tilbage, når de er store nok til selv at bevæge sig rundt. Det er det, vi afgør nu.