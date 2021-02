Derfor er smitten så høj i Vollsmose - og sådan bekæmper man den

Coronasmitten brager afsted i Vollsmose.

Vollsmose har i skrivende stund et incidenstal på 689,1. Det er mere end seks gange så højt som incidenstallet for hele Odense Kommune.

Odense har nemlig et incidenstal på 103,8. Og hvis de to tal skal sættes i perspektiv, så skal man se på Statens Serum Institus' bekymringsgrænse. Hos Statens Serum Institus er bekymringsgrænsen nemlig på 20.

Det vil sige, at Vollsmose har et incidenstal, der er 34 gange højere end bekymringsgrænsen.

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Incidenstallet måles som antal nye smittede per 100.000 borgere. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Men hvorfor er smitten så eksplosiv i Vollsmose?

Det er der ikke en enkel forklaring på, hvis du spørger Hans Jørn Kolsmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Men der er forskellige faktorer, der spiller ind, siger Hans Jørn Kolmos og fortsætter:

- For det første bor der mange mennesker på lidt plads. Der er mange små lejligheder, hvor der bor mange mennesker. Det er en faktor, vi ved spiller en rolle. Det er betydeligt sværere at gå i isolation i en lille lejlighed i Vollsmose end i en stor villa.

Hans Jørn Kolmos understreger, at man ikke kan konkludere én bestemt årsag til den høje smitte i Vollsmose. Hans bud på den høje smitte bygger på tre faktorer, der gør sig gældende i Vollsmose.

Små lejligheder - stor smitte

Mange mennesker i en lille lejlighed gør, at smitten nemt kan sprede sig. Det er det første, som Hans Jørn Kolmos nævner, når han skal komme med et bud på, hvorfor smitten er så høj i Vollsmose.

Under coronapandemien har der nemlig været flere eksempler på, at smitten har været højere i boligområder, hvor mange mennesker bor under samme tag.

På Statens Serum Instituts hjemmeside, står der ligeledes, at det kan spille en rolle, at der bor flere på en adresse end gennemsnittet.

- Måske kan det spille en rolle, at der blandt nogle grupper af indvandrere og efterkommere bor flere på adressen end gennemsnittet. Og det betyder formentlig også noget for smittespredningen, hvis særlige befolkningsgrupper er samlet i enkelte kommuner, siger Susan Cowan, der er sektionsleder i infektionsepidemiologi og forebyggelse af sex- og blodoverførte infektioner.

Taxachauffører sidder ikke på hjemmekontor

Rigtig mange danskere har vænnet sig til en arbejdsuge, hvor hjemmekontoret udgør rammerne.

Når man sidder hjemme og arbejder, møder man ligeledes færre mennesker. Men Hans Jørn Kolmos forklarer, at mange af de mennesker, der bor i Vollsmose har en beskæftigelse, hvor de møder mennesker.

- Der er ligeledes beboere i Vollsmose, kunne jeg forestille mig, der arbejder steder, hvor man har en forhøjet risiko for at blive smittet, siger Hans Jørgn Kolmos.

Han forklarer, at det ligeledes kan være en årsag til, at smitten er så høj, som vi ser.

- Det kan være jobs på plejehjem, daginstitutioner, buschauffører eller taxachauffører. Det er, når man møder mange mennesker, at smitten kan opstå.

Kulturelle misforståelser

Den sidste del af den mulige forklaring på, hvorfor smitten er høj i Vollsmose, skal findes i kulturelle misforståelser, forklarer Hans Jørn Kolmos.

- Der kan ligeledes være en kulturel forklaring på problemet. Det er måske for mange det lette synspunkt, men det er selvfølgelig også en del af forklaringen.

- Vollsmose har også nogle sociale og kulturelle udfordringer, der kan gøre sig gældende i denne problematik. Har den enkelte nu forstået, hvad det her handler om, siger Hans Jørn Kolmos.

Det er netop ved de kulturelle udfordringer, at man har valgt at gribe problemet an.

Styrelsen for Patientsikkerhed banker på døren

Lørdag og søndag kan beboerne i Odense-bydelen Vollsmose nemlig få besøg af medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Rami Ezzeddine, der er er sikkerheds- og beredskabskoordinator i Vollsmose, mener, at det er den rette måde at komme problemet til livs.

- Det har en større effekt, når vi er ude i øjenhøjde, siger Rami Ezzeddine og fortsætter:

- Og det er derfor, at det er så vigtigt at kommunikere. Bliver man smittet, så skal man isolere sig, inden man går ud og smitter andre.

Rammi Ezzeddine håber på, at den øgede indsats kan mindske smitten i Vollsmose.

- Vi har materiale med på forskellige sprog. Så forklarer vi, at man kan komme ned og blive testet og hvorfor, det er vigtigt. Kommer budskabet fra en, der faktisk taler det samme sprog, så har det bare en større effekt.

Udover besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed har Odense Kommune fredag lukket to skoler i Vollsmose.