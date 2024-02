Derfor kan skole ikke bare smide problem-elever ud

Flere politikere i Odense Kommune vil have problematiske folkeskoleelever smidt ud, hvis de bidrager til utryghed, krænkelser og voldelig adfærd.

Men det er ikke bare noget, man kan beslutte at gøre.

Det fortæller Andreas Rasch-Christensen, der er ekspert i folkeskolen og forskningschef ved VIA University College til TV2 News.

- Vi har sanktionsmuligheder som eftersidning og hjemsendelse nogle dage, og så skal der i højere grad gøres brug af det, end det måske er tilfældet i dag, siger han.

Mandag kunne TV2 Fyn fortælle at over hundrede forældre har skrevet under på et bekymringsbrev til Agedrup Skole i Odense, hvor elever helt ned til 4. klasse ifølge skrivelsen været udsat for trusler med kniv anden krænkende adfærd.

Som lovgivningen er nu, så kan elever ikke smides ud af folkeskoler for bestandigt. Elever kan i grove træk flyttes fra én klasse til en anden eller én skole til en anden.

Og derfor påpeger Andreas Rasch-Cristensen, at der er behov for at tage en snak om, hvordan de nuværende sanktionsmuligheder bruges.

- Det lader til at nogle skoler er skeptiske over for at tage sanktionerne i brug, og det kan der være gode grunde til. Men vi har nok brug for en diskussion om, hvordan vi pædagogisk griber det her an, siger han og tilføjer:

- Giver det mening at bruge sanktionsmuligheder overfor de her børn? Der kan være brug for særlig støtte til de elever, der begår de her ting.

Vigtigt er det dog, at enhver sanktion eller kommende sanktioner bliver foretaget på et oplyst grundlag, siger Andreas Rasch-Christensen.

- Man skal undersøge det her til bunds inden man tager nogle drastiske beslutninger. Hvis man vil sende dem ud af skolen - har man så det rette tilbud til dem i Odense Kommune?