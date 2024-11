Derfor kastede 20-årig mus og rotter ind på McDonald's

I retten forklarede den 20-årige ifølge anklageren, at han havde set nogle videoer på det sociale medie TikTok, hvor nogle andre havde gjort det, og derefter gjorde det sammen med en anden.

I november sidste år blev flere af McDonald's restauranter ramt af hærværk med især mus og rotter. Ud over restauranten i Odense blev restauranter i blandt andet Viby J ved Aarhus og Glostrup.

Da restauranten i Odense blev udsat for hærværk, skrev flere medier, at der på sociale medier florerede en video, som kunne forbindes til hændelsen. Hen over videoen stod der "Boykot MCD/Israel", ligesom der vises et palæstinensisk flag og en hånd, der laver fredstegn.

Christian Nielsen oplyser, at retten under tilståelsessagen ikke kom ind på, om hærværket havde noget med krigshandlingerne i Mellemøsten at gøre.