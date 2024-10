Derfor valfarter udenlandske robotnørder til Odense i denne uge

Ikke mindre end 1200 internationale gæster forventes at indtage byen under Week of Robotics, der skydes i gang tirsdag, skriver Destination Fyn i en pressemeddelelse.

I løbet af ugen afvikles tre konferencer, hvoraf den største - ROSCon - er det helt store omdrejningspunkt. Og det er ifølge Destination Fyn opsigtsvækkende, at man har lokket så stor en konference til Odense.

- Odenses ry som et globalt knudepunkt for robotinnovation gør byen til det naturlige valg som vært for ROSCon 2024. Det blomstrende økosystem af førende forskningsinstitutioner, banebrydende virksomheder og ivrige robotentusiaster afspejler vores dynamiske og passionerede fællesskab, siger Vanessa Yamzon Orsi, der er direktør i Open Robotics, som står bag konferencen.