Dessertdyst i Odense: 22-årige Teis ville på konditorlandsholdet

Selvom Teis Jensen får ros for sin kage, så er det ikke kun bagværket, der har betydning for udtagelsen.

- 50 procent af det er at finde ud af, hvordan de er menneskeligt og socialt, og om de har kampgejst og evner til at arbejde sammen. For selvom kagerne er vigtige, så er det vigtigste, at de passer ind i stil og ånd, forklarer Magnus Birch.

Et svært valg

Kæmpe Eskimo-kagen stod som den skulle, og tilbage var der kun at håbe på, at der kunne blive plads på landsholdet.

- Det er en kvalifikation, og vi forventer ikke at kunne tage direkte til VM med dem, vi har her, det er for at vise noget om niveauet, siger Magnus Birch, der var imponeret over alle dagens deltagere.