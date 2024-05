Glæden er stor hos Det Nordatlantiske Hus i Odense, efter at Kongehuset i dag løftede sløret for, at Kong Frederik fremover vil være protektor for den fynske kulturhus

- Det betyder rigtig meget. Det er en påskønnelse af det arbejde, som alle os, der kommer her, har gjort, siger Claus Houden, der er bestyrelsesformand for Nordatlantisk Hus.

- Vi mærker også, at når vi er i et kongeligt protektorat, så er der måske nogle døre, der åbner sig for os, siger han.

Han nævner, at der for eksempel kunne være i forbindelse med, at huset efter planen skal udbygges med et klimaformidlingscenter om kort tid.