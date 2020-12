Det er ik' så ring' endda: 72-årige Viggo lever stadig af sin kreativitet

"Det er ik' så ring' endda".

Der er en vis sandsynlighed for, at du lige nu ser en paneret fisk og Niels Olsen iført hornbriller og et fjoget smil for dig.

Citatet stammer fra Fiskebranchens reklamerne med Minna og Gunnar, der første gang rullede over skærmen i 1997.

Idémanden bag både den og andre effektive kampagner er den fynske reklamemand Viggo Thomsen, der arbejder som kreativ direktør hos reklamebureauet Nørgård Mikkelsen i Odense.

De fleste husker reklamerne om Minna og Gunnar fra 90'erne. Foto: Fiskebranchen

Han er 72 år gammel men absolut ikke pensionsparat. Han har stadig masser af reklamefilm på tegnebrættet.

- Jeg er jo ikke nedslidt. Så hvorfor holde op, når der er masser af muligheder, smiler Viggo Thomsen.

Stopper kreativiteten?

For to uger siden modtog Viggo Thomsen en kongelig belønningsmedalje for 50 år i tjeneste. De mange års erfaring går stik imod en ny undersøgelse fra organisationen Fynsk Erhverv, som påviser, at ældre ansatte har færre kompetencer end yngre medarbejdere.

Undersøgelse blandt arbejdsgivere - er de yngre eller de ældre bedst? I samarbejde med TV 2 Fyn har Fynsk Erhverv spurgt de fynske arbejdsgivere, hvilke kompetencer yngre medarbejdere i alderen 30-40 år besidder, og hvilke kompetencer de ældre medarbejdere over 60 år besidder. Undersøgelsen viser, at de fynske arbejdsgivere har en klar idé om, hvor deres medarbejderes styrker og svagheder ligger. Se arbejdsgivernes vurderinger af yngre og ældre arbejdsgivere her: De ældres styrker: De fynske arbejdsgivere vurderer, at ældre medarbejdere er mere fleksible, har bedre sociale færdigheder, er mere loyale, har bedre ledelseskompetencer, er mere pålidelige, har bedre evner til at håndtere store pres, er motiverede til at gøre en ekstra indsats, er mere engagerede og har mindre sygefravær. De yngres styrker: De fynske arbejdsgiverer vurderer, at yngre medarbejdere er mere produktive, mere kreative, har en større vilje til at lære nyt, har et godt fysisk helbred og har bedre teknologiske færdigheder.

I sofaen ved siden af Viggo Thomsen sidder 30-årige Jesper Quistgaard, der er kreativ direktør hos det odenseanske firma Instafilm. De mener begge, at undersøgelsen, hvor 84 fynske virksomheder vurderer, at yngre medarbejdere er mest kreative, mens kun 53 mener, at det er de ældre, ikke viser hele sandheden.

- Yngre mennesker inspirerer. Jeg må ligesom sige, at det er hos de yngre, jeg søger inspiration, siger Viggo Thomsen og peger på Jesper Quistgaard.

I følge undersøgelsen, skulle Jesper Quistgaard være den mest kreative af de to, men selvom Jesper Quistgaard er 42 år yngre end Viggo Thomsen, føler han sig allerede gammel i branchen.

- Det kender du vel også. Da du var 30 år og tænkte: "hold kæft hvor er jeg gammel i forhold til dem, der er yngre", smiler den unge kreative direktør.

- 15 til 18 år. Der sprudlede alt, men det var måske ikke relevant kreativitet. Og det er måske det, alderen hjælper med. At finde ud af, hvor det vigtige i det kreative er? svarer Viggo Thomsen.

Pensionsalder er et mediantal

Alligevel kan Jesper Quistgaard godt nikke genkendende til, at han som ung direktør får et stempel på sig.

- Folk vil så gerne sætte sådan et mærke på: du er kreativ, siger han.

30-årige Jesper Quistgaard og 72-årige Viggo Thomsen er begge kreative direktører. Men hvem er egentlig mest kreativ? Foto: Ken Petersen

- Du er, som du er. Det har ikke noget med alder at gøre. Det er mere indstillingen, end det er selve alderen, understreger Viggo Thomsen.

Med sine 72 år burde kreativiteten være løbet ud og pensionen igangsat.

- Der er sat en pensionsalder, og det er et eller andet mediantal. Og i nogen tilfælde giver det ikke mening. Der er nogen, der er nedslidt som 55-årig, påpeger Jesper Quistgaard.

Faktisk tror Viggo Thomsen, at alder kan have en positiv betydning for kreativiten.

- Med en vis alder, så begynder man egentlig at styre sin kreativitet i den rigtige retning. Hvor du kan nå noget, der er stærkere. Det er ikke bare vildt, men der er en gennemslagskraft, der skal til, understreger han.

