Det er blevet mere populært at være klimabevidst, når afdøde skal sendes i jorden. Det er nemlig blevet muligt at blive kremere i en kiste af pap fremfor den traditionelle trækiste – og det sparer store mængder træ.

Der kommer dog til at gå lidt tid, før pappet bliver mere populært end træet. Det siger Michael Sparvath, der er bedemand i Odense, og som den eneste på Fyn tilbyder løsningen:

- Vi er meget traditionelle, når det kommer til det begravelser og kister. Der skal måske lige gå en generation mere inden. Det er ikke sikkert, at far og mor synes, det er fedt at komme i en papkiste, siger bedemanden, der selv har været med til at udvikle den nye kiste.

Mens en almindelig trækiste bruger 40 kilo træ, bruger en kiste af pap kun 7 kilo. Men selvom pappet er lettere, er der ingen penge at spare:

- Vi tilbyder løsningen til samme pris som en traditionel kiste, det er fordi, det har kostet noget at udvikle produktet, forklarer Michael Sparvath.