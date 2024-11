Det er nødvendigt med investeringer: - OB risikerer at blive et elevatorhold

OB kommunikerer mest om den stærke fankultur, om sammenhængskraft og om fællesskab, men ikke ret meget om sportslige visioner.

Det tyder på, at selvforståelsen i klubben har lidt et knæk, for der tales ikke længere om at være i Top 6 i Danmark eller at komme tilbage til toppen af dansk fodbold.

Måske vil man belært af fortiden være mere forsigtig med at udbasunere store målsætninger. Måske er Troels Bech og kompagni bare pinligt bevidste om, at vejen til toppen er så lang, at de kommende år vil byde på overlevelseskamp i Superligaen. Måske er rammerne og økonomien ikke til mere end det. Måske er OB’s ledelse ikke afklaret om, hvor i fodboldens hierarki, man vil placere sig efter en potentiel oprykning. Er det i toppen, midten eller bunden?

Hvad skal OB være i fremtiden?

Vi ved det ikke, for lige nu er det svært at få OB’s ledende figurer til at definere det sportslige formål med OB på længere sigt.

Tilskueropbakningen til OB er i disse år massiv, men hvor længe kan fansene nøjes med at juble over at være en del af et fælleskab? Hvornår vil de forlange resultater på øverste niveau? Man må huske, at OB fra 2012 til 2024 har skuffet sine fans i 12 ud af 13 sæsoner ved ikke at leve op til egen målsætning. Derfor skal der mere end en status som tophold i næstbedste række til for alvor at skabe begejstring.

Fra 1977 til 2011 var OB med i europæisk fodbold 20 gange på 35 år. Sportslig succes med medaljer, pokaler og titler er en stor del af fortællingen om det moderne OB.

Mens klubben er i gang med et stort identitetsprojekt venter omgivelserne stadig på et svar på, hvad fortællingen om fremtidens OB skal være.