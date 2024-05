I et interview torsdag med TV 2 Fyn uddyber borgmester, Peter Rahbæk Juel (A), sit udsagn om, at han var sikker på, at der også i Odense er advokater, der hjælper bander og andre med kriminalitet.

Udtalelsen mødte kritik fra Jacob Schjern Andersen, der er advokat og partner i Kielberg Advokater i Odense med speciale i konkurser. Han kaldte det en farlig generalisering. Men borgmesteren trækker ikke i land.

Når formanden for advokatrådet siger, at du har virket lige lovlig generaliserende, har han så en pointe i det?



- Nej, det synes jeg ikke. Muldvarpen er jo opvokset og uddannet her på Fyn og har stået i lære ved en offentligt kendt konkursrytter, der også er dømt. Alt det er forgået i Odense, så jeg vil næsten vende den om og sige, at det ville nærmest kræve, at man skulle bevise, at det ikke havde eksisteret på Fyn med de ting, der allerede er kommet frem, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Man skal ikke kratte ret meget i lakken, så kan man høre, at der er nogen, der får hjælp af forskellige karakter til at få hvidvasket penge. Også i Odense. Jeg har bare ikke kunne bevise, hvem pokker det er, der gør det.