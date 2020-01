Det Fynske Bogtræf: Forlaget Historia afholder skriveworkshop for forfatterspirer

Du elsker at skrive, men dine tekster kommer ikke videre fra skrivebordet derhjemme. Tvivlen om, hvorvidt du har det, der skal til for at slå igennem som forfatter, melder sig muligvis.

Nu kan du lade tvivlen komme dig til gode, når TV 2/Fyn Event afholder Det Fynske Bogtræf i Tinghuset i Svendborg den 8. februar. Her kan du foruden at møde adskillige fynske forfattere også medbringe dine egne tekster og deltage i en skriveworkshop arrangeret af det odenseanske forlag Historia.

- Vi vil gerne nå ud til de mange forfatterspirer, der sidder og skriver rundt omkring på Fyn. Det er en mulighed for at få sparring og professionel feedback på de tekster, man sidder og arbejder med, forklarer Jack Frederiksen, forlagsdirektør for Historia, og fortsætter:

- Arrangementet er åbent for alle, og man må også gerne deltage, selvom man måske ikke selv har lyst til at læse sin egen tekst op. Man kan nemlig også få noget ud af at høre feedback på de andres ting.

Læs også Det Fynske Bogtræf: Kæmpe fejring af fynske forfattere og læsere

Feedback fra forlagsredaktør og forfatter

Workshoppen er blot et af de mange tiltag, som tilbydes til Det Fynske Bogtræf, hvor fynboer med en forkærlighed til litteraturen samles en hel dag.

I halvanden time, fra klokken 10.00 til 11.25, danner Thit Jensen-lokalet ramme om skriveworkshoppen, hvor forlagsredaktør og forfatter Anders Edahl Frederiksen står for undervisningen.

- Med sin baggrund som både forfatter og forlagsredaktør har Anders mulighed for at tage flere "kasketter" på, når der skal gives feedback, siger Jack Frederiksen.

For Historia er det ligeledes en god måde at udbrede kendskabet til forlaget blandt de fynske forfatterspirer, og hvem ved, om nogle af deltagerne har potentiale til et fremtidigt samarbejde med forlaget.

- Det er selvfølgelig helt uforpligtende at deltage i workshoppen. Men vi håber da, at nogle af deltagerne måske får mulighed for at udkomme på Historia på længere sigt, siger Jack Frederiksen.

Har du fået mod på at få konstruktiv feedback på dine tekster, er det eneste, du skal gøre at booke en gratis billet til Det Fynske Bogtræf og medbringe dine tekster eller uddrag på højst to sider. Alle kan være med, pointerer Jack Frederiksen.

- Det er en workshop for alle, der interesserer sig for at skrive - uanset alder og niveau. Man skal egentlig bare have lyst til at få nogle tips og tricks omkring sit produkt, siger Jack Frederiksen.