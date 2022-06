Det Fynske Dyrskue er tilbage: Fyns sødeste kalv og føl er allerede fundet

Et levn fra coronanedlukningen

Disse onlineafstemninger blev egentlig indført som en lappeløsning, da det fysiske dyrskue blev aflyst på grund af coronapandemien for godt to år siden. Her blev arrangementet holdt i live på Facebook i to somre, hvor fynboernes opbakning var stor.



Så stor at traditionen nu lever videre med et klart formål.

- Vi tyvstarter dyrskuets konkurrencer med denne afstemning af de søde billeder, så besøgende til årets dyrskue får en lille forsmag på, hvad man kan forvente på årets dyrskue, lyder det fra dyrskuekoordinator Louise Monrad i en pressemeddelelse.

En feststemning

Det Fynske Dyrskue er blevet afholdt siden 1882 og tiltrækker cirka 40.000 gæster årligt. En af årets gæster er Gitte Arbjørn Schrøder.

Hun er den stolte ejer af guldkalven George af Mosevang, og hun er godt tilfreds med prisen.



- For mig var det vigtigt at få vist racen frem, fordi den kan mange ting. Mine gallowaykvæg er ikke trænet til at gå i snor, så det er fedt at kunne vise dem frem på en anden måde end til dyrskuet - og så er det selvfølgelig altid rart at vinde, siger Gitte Arbjørn Schrøder.

Hun har været fast inventar på dyrskuet i en årrække, og er glad for, at det nu igen kan afholdes i fysisk form.

- Det er altid sjovest at se dyrene i levende live. Selvom dyrskuet har gjort meget online, så kan man ikke beskrive lyden og duften. Der er en feststemning man ikke kan få online, siger den rutineret dyrskue-gæst.

Det Fynske Dyrskue finder sted den 17.-19. juni 2022 på dyrskuepladsen i Odense.

Da dyrskuet blev afholdt i 2017, gik det dog ikke helt som planlagt. Dengang rev en 500 kilo tung kvie sig løs og torpederede flere besøgende.