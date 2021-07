Det kribler og krabler i Munke Mose: - Vi vil gerne vise, at der også er dyreliv i byen

Arrangementet er én af flere nye aktiviteter, som Det Fynske Dyrskue har sat i søen, efter det fysiske dyrskue for andet år i træk blev aflyst på grund af coronapandemien.

- Vi har arbejdet hårdt på at finde nye oplevelser for fynboerne, hvor de kan komme tættere på naturen, dyrene og insekterne. Med sommerarrangementet i Munke Mose drømmer vi om at skabe en grønnere byoplevelse, hvor natur og by smelter sammen, siger Sara Ekknud Windell, der er dyrskuechef for Det Fynske Dyrskue.

Og i dag var så første dag for krible krable arrangementet.

Både for store og små

Deltagerne fik lov til at låne både insektnet og forstørrelsesglas til at fange insekterne med, og undervejs blev de klogere på både bier, fluer og andre insekter, da der var hjælp at hente hos naturvejleder Kathrine Habekost Hansen.

- Jeg håber, at der kommer mere fokus på, at der er liv over det hele - både i byen og på landet, og at vi skal huske at værne om det, siger hun.