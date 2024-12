Det lyttede odenseanerne til i 2024 - kan du genkende listen?

Når ingredienslisten for de fynske romkugler er blevet så lang, skyldes det, at romkugler pr. definition er lavet af mange forskellige ingredienser, forklarer Carsten Bak. Det være sig kagerester, som alt efter deres oprindelse har hver deres ingrediensliste.

Men Anne Tjørneland holder fast i sine indvendinger. For hvis vi vil spise sundt, bør vi også være kritiske, også når vi vælger kager.

- Jeg ville aldrig spise den her, du kunne nemt lave dem selv, siger forskeren.

Farlig havremælk

Men også fødevarer, som sundhedsmæssigt set har et bedre image end romkugler, står for skud hos forskeren. Eksempelvis havremælk, som er blevet et populært alternativ til mælk.

For også dette produkt hører under begrebet ultraforarbejdede fødevarer.

- Hvis mælken er lavet på havre, er den fuldstændig findelt. De findelte kulhydrater medfører meget store udsving i vores blodsukker og sender vores krop på overarbejde, forklarer Anne Tjønneland.

Konsekvensen kan være diabetessygdomme, advarer forskeren, som også har proteinbarer på sin sorte liste.

- Den indeholder rigtig meget tilsat sukker. Det er noget, vi har kæmpet med de sidste 20 år. Der har været alt for meget fokus på fedt. Årsagen til, at amerikanerne er overvægtige er, at de spiser mere sukker.

Generelt anbefaler Anne Tjønneland, at man er påpasselig med at indtage fødevarer med mere end fem ingredienser. Og i særlig grad, hvis der er mange ukendte tilsætningsstoffer på ingredienslisten.

Risikoen er, at tarmen bliver gennemtrængelig for uønskede stoffer, som kan danne inflammation, hvilket kan føre til hjerte-karsygdomme.

- Det, jeg vil have folk til at gøre, er, at de skal kigge på ingredienslisten og se, om der er nogen stoffer, de ikke genkender. For så skal de tænke sig om og spørge sig selv: Har jeg lyst til at spise det her mad?