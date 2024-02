Det tjener man i Novo Nordisk: Fede lønninger er på vej til Fyn

I går præsenterede Novo Nordisk et historisk stort regnskab.

Samtidig blev en forundersøgelse for grunden i Tietgenbyen, som Novo Nordisk har købt, sendt i offentlig høring, og løftede sløret for hvad det er for flere detaljer om det gigantiske byggeri virksomheden planlægger i byen.

Og når byggeriet går i gang, vil der være flere tusinder stillinger på vej til byen, hvor Novo Nordisk påtænker at fremstille hjælpemidler til medicinalindustrien. Ifølge virksomheden er det stillinger til alle uddannelsesniveauer.

Novo Nordisk har ry for at give gode lønninger til selv ufaglærte. Er du selv begyndt af dagdrømme om et job ved virksomheden, kan du i denne artikel læse om, hvor store tal der egentlig står på lønsedlen hos de ansatte.

Svimlende summer

43 milliarder kroner brugte Novo Nordisk på lønninger i 2023. Heraf gik omtrent 68 millioner til direktøren. Virksomheden havde i 2023 64.319 ansatte.

Den enkelte medarbejder ved Novo Nordisks løn er ikke offentlig tilgængelig, men alligevel er det muligt at udlede nogle pejlemærker gennem fagforeningers lønstatistikker.

Pharma Danmarks medlemmer får i gennemsnit 72.700 kroner om måneden. Pharma Danmarks medlemmer er uddannet med enten en bachelor eller en kandidat, og betegnes dermed som specialister.

Men også ufaglærte kan hente pæne lønninger.

Ifølge Nordjyske ansatte Novo Nordisk 40 ufaglærte i Hjørring i foråret 2022. Her kunne de ansatte se frem til omtrent 44.500 kroner om måneden inklusiv tillæg, hvis de arbejdede i treholdsskift på tværs af hverdage og weekender.

I Novo Nordisk får man desuden samme løn for samme arbejde - uanset hvor i landet, man befinder sig, skriver Nordjyske.