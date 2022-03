Det ukrainske flag vajer over Flakhaven: - Det er en kæmpe stor ting for os

- Det er jeg glad for, at vi kan. Det ændrer ikke krigens gang i Ukraine, men det er et vigtigt symbol, at vi fra officielt hold i Odense kan sige, vi støtter Ukraine, vi støtter vores venskabsby Kyiv. Og på den måde håber vi også, at Odenseanerne vil samles under flaget klokken 16.00 på fredag, hvor der er støttedemonstration til fordel for Ukraine, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).



En stor ting

Alla Navrotska er ukrainer, der bor i Odense, og hun var med, da flaget blev hejst. For hende er symbolværdien af at se det ukrainske flag vaje over Odense stor.