DF forlader velfærdsforhandlinger i Odense

Tirsdag morgen klokken ni satte byrådsmedlemmerne i Odense Byråd sig til forhandlingsbordet for at drøfte, hvorvidt Fjernvarme Fyn skulle sælges eller ej som led i at finansiere kommunens velfærd.

På forhånd havde Dansk Folkeparti, der i byrådet er repræsenteret af Christel Gall og Pernille Bendixen, meldt ud, at medlemmerne skulle tage stilling til, hvorvidt partiet ville støtte et salg af Fjernvarme Fyn eller ej.

Manglede medlemmernes mandat

Men kort før klokken 11 har partiet så forladt forhandlingsbordet.

- Der er faktisk ikke noget dramatisk over det. Der er det i det, at vi har bedt vores medlemmer tage stilling til det, og da vi ikke havde kendskab til dette møde forud for det hele, har vi ikke kunne nå at afvikle vores afstemning.

- Jeg synes ikke, det ville være fair, at jeg går ind og tager en beslutning, uden at alle medlemmer har haft mulighed for at stemme, forklarer Christel Gall, efter hun er trådt ud af forhandlingslokalet.

Forud for mødet har Radikale Venstre og SF bakket op om et salg af Fjernvarme Fyn, mens Venstre, Konservative og Enhedslisten er imod. Socialdemokratiet har endnu ikke taget stilling til et salg.