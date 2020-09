DF-sundhedsordfører: - Rahbæk er dobbeltmoralsk

- De både hopper og danser og synger og puster. Lige præcis det, man fraråder.

Sådan lyder det fra Liselott Blixt, Dansk Folkepartis sundhedsordfører, da hun ser klippet af Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), der deltager i en tætpakket koncert med Aqua.

Jeg synes, bogmesteren skulle finde en anden til at rådgive de unge mennesker. Det her er dobbeltmoral Liselott Blixt, sundhedsordfører, Dansk Folkeparti

Der var tale om en privat koncert på Brandts Kunstmuseum i Odense i forbindelse med et bryllup fredag aften mellem Thomas Pasfall og Maria Giørtsz-Behrens.

En koncert, som borgmesteren, ifølge Liselott Blixt, skulle have holdt sig væk fra.

- Man bliver lige så meget smittet ved en privat fest som ved en af de piratfester, som de unge holder. Som borgmester ville jeg nok vælge ikke at troppe op til det her bryllup, siger Liselott Blixt til TV 2 Fyn.

Skulle finde en anden rådgiver

På flere videoer på Facebook ses borgmesteren danse og klappe i en stor gruppe til brylluppet, hvor der blandt andet var underholdning med bandet Aqua.

Få dage senere har han og flere uddannelsesinstitutioner forbudt alle arrangementer med alkohol på de odenseanske uddannelsesinstitutioner, og borgmesteren opfordrer torsdag de unge til at være ekstra forsigtige.

- Vi har aflyst Generator-festival, og så er det også meget vigtigt at få sendt det budskab, at alle og især unge får holdt reglerne med afstand, håndsprit, håndhygiejne, mundbind og så videre. Det er nu, vi skal stå sammen for at få smittetrykket ned igen, siger borgmesteren i en video på facebooksiden MitOdense.

Netop den slags opfordringer kalder Liselott Blixt for dobbeltmoralske.

- Jeg undrer mig over, at man løfter pegefingeren over for yngre mennesker og fortæller dem, hvordan de skal opføre sig. Det her er så en fest for voksne mennesker med en borgmester, der skulle gå ud som et forbillede, siger Liselott Blixt og fortsætter:

- Jeg synes, bogmesteren skulle finde en anden til at rådgive de unge mennesker. Det her er dobbeltmoral.

Odense-borgmesteren har flere gange tidligere været ude at sige, at odenseanerne skal passe rigtig godt på hinanden – også på tidspunkter hvor smittetallet i Odense har været lavt.

Lavere smittetal fredag

Den 8. august, hvor smittetrykket stadig var lavt i Odense Kommune, skrev Peter Rahbæk Juel på sin facebookside, at det er vigtigt at overholde retningslinjerne, fordi det kan ’gå lynhurtigt med smittespredning og nye restriktioner.’

Alligevel sagde borgmesteren torsdag, at det var forsvarligt at deltage ved festen.

- I de sidste dage er tallet eksploderet, og så skal vi tage nogle helt andre forholdsregler, når vi er oppe på det niveau. På den måde stod vi et andet sted, hvor der var flere ting, der kunne lade sig gøre i sidste uge. Og havde invitationen været til i morgen (fredag, red.), så havde jeg også meldt afbud, fordi smittetallet simpelthen er for højt i Odense lige nu, sagde Peter Rahbæk Juel torsdag.

Derudover forklarede borgmesteren, at han mente, der var taget forholdsregler for at begrænse smittespredning.

- Jeg synes faktisk, Thomas Pasfall havde taget mange forbehold. Jeg havde også en flaske sprit i inderlommen, som blev brugt flittigt, sagde borgmesteren torsdag.

Den forklaring giver Liselott Blixt dog ikke meget for.

Borgmesteren har sagt, at hvis festen var i morgen, var han ikke taget til den. Hvad tænker du om det?

- Odense er dem, der bonger ud nu, og det er dem, der fik smitten i sidste uge, vi kan se i dag. Hvis borgmesterens råd til de unge er, at så længe smitten er lav, er det i orden at gå til en fest med sang, dans og musik, bare du har sprit i lommen, så synes jeg, han skal lade være med at sige noget, siger Liselott Blixt.

- Se at blive testet

Liselott Blixt opfordrer borgmesteren og de andre deltagere til brylluppet til at blive testet for coronavirus.

- Hvis det her havde været unge mennesker, ville vi have sagt, at det nok var en god idé at gå hen og lade sig teste, så det håber jeg, borgmesteren har gjort sammen med de andre, siger Liselott Blixt og fortsætter:

- Jeg mener, han skal lægge sig fladt ned og undskylde til de unge mennesker og se at blive testet.

TV 2 Fyn har igen fredag forsøgt at få en kommentar fra Peter Rahbæk Juel, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.