DF'er mener ikke forebyggelse virker - sludder siger ekspert

Alex Ahrendtsen (DF) forstår ikke, hvad forebyggelse er, når han siger, at den ikke virker i forhold til bandekriminalitet.

Så klar er konklusionen fra professor på Aarhus Universitet Line Lerche Mørck, der forsker i forebyggelse af bandeinvolvering og radikalisering.

- Hans udsagn viser, at han ikke har forstand på forebyggelse sådan rigtigt, men det mere er et politisk opråb, han kommer med, siger professoren.

- Jeg er sikker på, at hvis han blev spurgt mere præcist, ville han heller ikke sige, at man skal afvikle hele velfærdsstaten - for det er lidt det, han siger.

- Forebyggelse virker

Hun peger på USA, hvor bandekriminaliteten er "sindssygt" meget højere, og der samtidig heller ikke er noget egentlig velfærdssamfund, som i Danmark.

- Der har man den store forskel. Velfærdsstaten er det forebyggende tiltag, der gør, at vi har en marginal lille bandekriminalitet i Danmark sammenlignet med USA, forklarer Line Lerche Mørck.



- Alt forskning peger på, at forebyggelse virker, understreger forskeren.

I torsdagens Debatten og Løsningen, hvor Alex Ahrendtsen var i debat med fire andre folketingskandidater om bander, sagde politikeren ellers det stik modsatte.

- Jeg har været i kommunalpolitik i Odense i mange år, og jeg bor selv i området (Vollsmose, red.), og der har været masser af forebyggelse, det virker ikke, sagde DF'eren.

21 forskere enige

Line Lerche Mørck fra Aarhus Universitet medgiver dog, at man sagtens kan have en diskussion om, hvilken type forebyggelse man skal bruge.

- Vi har brug for en diskussion om, hvordan vi gør det på en rigtig måde, og følge op på de forskellige forebyggelsestiltag med forskning.

Hun understreger dog, at forskningen ikke er tvivl.

- International forskning siger, at pengene er meget bedre givet ud på at forebygge end på at bekæmpe med straf.

Desuden henviser professoren til en kronik fra 2020, som 21 eksperter inden for området var medunderskriver på.

Her gjorde Line Lerche Mørck og hendes kollegaer det klart, forskningen viser, at forebyggende indsatser har en positiv virkning, mens strengere straffe omvendt har ingen eller begrænset præventiv effekt.

Hurtige penge tiltrækker

Alex Ahrendtsens holdning til forebyggelse kan professoren dog ikke rokke på.



- Hvis professoren har ret, hvorfor har vi så stadig bander i Vollsmose og i Korsløkke-parken? Så det virker jo ikke, siger Alex Ahrendtsen.

Så du holder på, at forebyggelse ikke har nogen virkning?

- Forebyggelse generelt virker, men det virker bare ikke på bander, fordi pengene er så store, at de unge er tiltrukket af de hurtige penge, store biler og seje fyre. De er fulstændig ligeglad med, at der kommer en eller anden pædagog og fortæller dem, at nu kan de få et arbejde nede i Netto til 105 kroner i timen.

- De der mennesker, dem kan du ikke nå, slår den fynske DF'er fast.

- Prioriter mere forebyggelse

Stod det til professoren, skal den almene forebyggelse prioriteres endnu højere for at stække banderne.



- Så skolerne for eksempel har ressourcer nok til at fastholde de unge mennesker, der laver ballade og er på kanten, i et uddannelsesforløb, i stedet for at smide dem ud, siger professoren.

Har man ikke skoletilknytning og hænger ud på gaden, så er risikoen for at blive involveret i bandekriminalitet nemlig meget større, især hvis man bor tæt på en eller flere bander, forklarer Line Lerche Mørck.

Torsdag skulle Alex Ahrendtsen og de fire andre folketingskandidater i programmet Debatten og Løsningen finde et fælles løsning på bandeproblemet. En løsning som Alex Ahrendtsen var godt tilfreds med.

