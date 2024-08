En bymidte med digitale reklameskærme i stedet for de klassiske reklamestandere kan meget vel blive fremtiden i Odense.

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune besluttede nemlig onsdag, at en fremtidig leverandør må opstille 11 digitale reklameskærme, når den nuværende kontrakt udløber.

Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi har meget restriktive rammer for skærme og lysreklamer i byen, og det er godt, for vi skal værne om beboernes hverdag og om byens udtryk. Det var også derfor udvalget for nyligt sagde nej til en dispensation for lysreklamen på toppen af Fisketorvet, siger by- og kulturrådmand Søren Windell og tilføjer:

- Men vi skal naturligvis også følge med udviklingen, der hvor det giver mening. I denne sag har forvaltningen fremlagt et godt balanceret forslag, hvor vi kan give leverandørerne nye moderne muligheder, samtidig med at vi værner om byens udseende og om naboernes nattesøvn.

Aftalen om at levere reklamefinansieret byudstyr skal snart i udbud igen, og i forberedelserne til udbudsprocessen blev der spurgt til muligheden for at opstille de digitale reklameskærme, hvilket altså blev efterkommet.



Skærmene vil få samme størrelse som de eksisterende standere.



De vil komme til at kunne vise stillbilleder eller såkaldte slow-moving-videoer. Derudover vil det blive nemmere at skifte indholdet for at kunne målrette det aktuelle begivenheder i byen.

Skærmene vil tidligst blive sat op fra 1. januar 2026. Det vil være den kommende leverandør af byudstyr, der vælger, om man foretrækker de digitale reklameskærme eller fortsætter med de klassiske reklamestandere.