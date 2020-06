Digitalt dyrskue: Koen er føntørret og klar til at vinde

Juleaften, fødselsdag og årets første jordbær. Det er godt nok. Men årets højdepunkt er og bliver Det Fynske Dyrskue. I hvertfald for Klaus Brems. Siden han var knægt, har han været med sin far og de fineste eksemplarer af deres kvæg afsted på dyrskue hvert år.

- Jeg har trådt mine barnesko der. Mine forældres bedste venner havde de mødt på dyrskuet. Min vennekreds er bygget op om dyrskuet. Det er en stor del af mit liv hele året, siger Klaus Brems.

Men i år er alt anderledes. Corona-krisen har betydet, at Det Fynske Dyrskue måtte aflyses og erstattes af en digital version.

- Det er vi rigtigt kede af. Vi vil savne at mødes og drøfte de forskellige ting. Det er en stor del af det for os som kvægavlere, siger Klaus Brems.

Det digitale dyrskue på Fyn Selvom corona-krisen satte en stopper for Det Fynske Dyrskue i første omgang, så skabte dyrskuet i stedet en digital version af den legendariske sommerbegivenhed. Der blev udviklet et digitalt univers, så besøgende alligevel kan få en oplevelse af dyrskue. Heste og kvæg vises frem og bedømmes af dommere digitalt. På det digitale dyrskue kårer publikum desuden Fyns sødeste kalv og føl via Facebook.

Stor afstand mellem land og by

Betydningen af dyrskuet er kæmpestor - på flere områder. Vigtigst er, at landmændene får mulighed for at vise og fortælle alle andre om, hvad de egentlig går og laver. Det mener Klaus Brems.

- Der bliver større og større afstand mellem land og by, så det er vigtigt at byboerne ser, hvad landmanden arbejder med, siger han.

Dernæst er der det sociale aspekt, hvor man som landmand møder alle sine venner og kollegaer. Mange landbrug udgøres af små enmandsvirksomheder, hvor hver passer sin egen bedrift. Derfor har det stor social betydning at se sine kollegaer denne ene gang om året.

Slutteligt er der jo også konkurrencedelen. Den er måske ikke den vigtigste, men absolut ikke uvæsentlig.

- Vi har da et lille konkurrenecegen. Man konkurrerer internt, selvom man er bedste venner, siger Klaus Brems.

Kan man træne en ko?

At gå til træning med sin hund er naturligt for de fleste. Men kan man træne sin ko? Ja, det kan man faktisk, ifølge Klaus Brems. Han og den øvrige familie træner med kalvene lige fra fødselen. Den gensidige tillid skabes fra dag et. Ligesom spædbørn. På den måde arbejder familien med deres dyr op mod dyrskuet hele året med konstant træning med udgangspunkt i gensidig tillid.

- Når jeg kommer kørende ude ved vejen, vender de sig om og brøler efter bilen. De spørger, om jeg har mad med. De kan kende mig og ved, hvem jeg er, det er 100 procent, siger Klaus Brems.

Glæden er givet videre

Det er lykkedes for Klaus Brems at give glæden ved kvæg videre til sine egne børn. Megan på 20 år trækker gerne afsted med en stor Hereford-tyr på 1300 kilo, og sønnen Mike ejer halvdelen af familiens besætning.

Faktisk var det Mikes konfirmation i 2011, der satte gang i den nuværende besætning af Hereford kvæg. Klaus Brems fyldte nemlig samtidig 40 år, og dermed fik de skrabet penge sammen til at købe deres første kvie. Besætningen er nu oppe på ti ammekøer og kalvene.

- Dyrskuet er en vigtig del af vores ferie som familie, og vi planlægger allerede næste år, siger Klaus Brems.

Det er rigtigt trist for familien, at årets dyrskue kun finder sted digitalt. Men dels krydser de fingre for en digital sejr, og dels ser de frem mod næste år, som de allerede er i gang med at planlægge.

Familien Brems deltager i år i den digitale konkurrence i kategorien "Ko med kalv"med koen Bella Ilina by Brems og kalven Razel Bella by Brems. Desuden har de også indsendt billeder af deres flotte tyr. Familien får spændingen udløst på lørdag, når vinderen kåres.