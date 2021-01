Digitalt dyrskue: Nu har dyrskuet åbent hele året

Køerne måtte trækkes tilbage i staldene og hestene blive i boksene, da Det Fynske Dyrskue som så meget andet måtte aflyses i 2020.

Da pandemien ser ud til at fortsætte, har det fået dyrskuechef Sara Ekknud Windell til at tænke anderledes.

Derfor har Det Fynske Dyrskue som den første af sin slags udviklet et digital dyrskue, der har åbent hele året. Normalt er dyrskuet begrænset til tre dage.

Lugten af ko mangler

Selvom lugten af ko mangler, og mobilen i hånden langt fra føles som det stive halm mellem fingrene, er det digitale dyrskue bedre end ingenting, mener dyrskuechefen.

- Vi er overhovedet ikke færdige, men vi er i gang, og det er et bedre alternativ, end hvis der ikke kommer noget dyrskue, fortæller Sara Ekknud Windell.

Siden april har dyrskuets programmører bygget en ny hjemmeside og udviklet en dyrskueplads, man kan besøge virtuelt.

- Digital har man nogle muligheder, som vi ikke har herude. Herude kan vi jo ikke tage gæsterne med på en bondegård og vise, hvordan landmandens hverdag er.

Sara Ekknud Windell viser rundt på den store tomme plads midt i Odense, der siden 1961 har været brugt til dyrskue.

- Så vi valgte ret hurtigt at fokusere på alt det, man kan, i stedet for, at man selvfølgelig ikke kan klappe en ko, siger hun.

Håber at åbne til sommer

Selve dyrskuepladsen vil i 2021 ligesom det digitale univers være tilgængelig stort set hele året.

I marts bliver et nyt grønt område indvidet, og fremover kan dagplejere og børnehaver fra hele Fyn låne insektudstyr og gå på jagt ved de insekthoteller, der bliver installeret sammen ved æbletræerne.

Til sommer drømmer dyrskuechefen om at få lov at åbne dørene, så omkring 50.000 gæster kommer ind på pladsen i løbet af de tre dage, det originale dyrskue varer.

- Jeg vil da altid gerne have flere gæster, og en gæst er altså også en gæst, hvis den er på det digitale dyrskue, fortæller Sara Ekknud Windell.

Dyrskuet holdes i år fra 11. til 13. juni.