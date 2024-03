Direktør forsvarer kritiseret skole-undersøgelse

Det vakte opsigt, da en spørgeskemaundersøgelse blandt Odenses 32 skoleledere konkluderede, at der i gennemsnit går godt 22 elever per skole med grænseoverskridende adfærd.

Undersøgelsen blev lavet på baggrund af sagen om uacceptabel adfærd fra elever på Agedrup Skole.

Siden har der været rejst tvivl om undersøgelsens kvalitet, da skoleledernes svar både er anonymiserede og det har været op til hver enkelt skoleleder at afgøre, hvad grænseoverskridende adfærd dækker over. En enkelt skole svarede for eksempel, at den vurderer at have 86 elever med grænseoverskridende adfærd.

Det skyldes ifølge Børn- og Ungeforvaltningen, at den pågældende skole oplyste antallet af elever med en såkaldt handleplan. Dette kan dog også dække over elever, der har for eksempel en spiseforstyrrelse eller problemer med alkohol i familien.

Alligevel forsvarer administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, Hanne Dollerup til fulde undersøgelsen og dens design.

- Vi fik en politisk bestilling på, at vi skulle undersøge, om vi så lignende tendenser på byens skoler, siger Hanne Dollerup.