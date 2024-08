Direktør: Ingen fyringer efter kritisk skolerapport

I rapporten fremgår det at halvdelen af medarbejderne har givet udtryk for utryghed og manglende tillid til ledelsen på skolen.

Har du stadig tillid til ledelsen på Agedrup Skole?

- Det har jeg. Det er sådan, at i de her situation, at nu er der en rapport med nogle anbefalinger. Jeg sagde før, at som direktør rykker jeg jo tæt på, så jeg har selvfølgelig også brug for at se, at de anbefalinger, der er givet, de bliver taget ned, og der bliver arbejdet med dem.

- Så på nuværende tidspunkt er der den tillid, der skal være.

Så der kommer ikke til at ske fyringer i ledelsen i forbindelse med det her?

- Det gør der ikke, nej.

De ansatte beskriver i rapporten, at de føler sig utrygge ved at inddrage skoleledelsen, og der er en bekymring for at fejle.

Hvordan kan man fortsætte med den samme ledelse, hvis medarbejderne siger det her?

- Rapporten siger noget om, at der er et godt børnesyn på skolen, og den siger også noget om, at der er en vilje til at ville lykkes med at få glade børn i skolen og gøre forældrene trygge.

- Så for mig er det rigtig vigtigt, at vi holder fast i, at her er der et godt grundlag og en anbefaling omkring, hvordan er det, vi kommer til at arbejde, så vi er fælles om at drive skolen på Agedrup. Det er det, jeg står på på nuværende tidspunkt, og så vil jeg selvfølgelig se, at det kommer til at ske i virkeligheden.

- Det er helt klart, at vi skal i arbejdstøjet, og det skal jeg jo også som direktør for Børn- og Ungeforvaltningen.

Hvordan skal skolen komme på rette spor igen, hvis det ikke er ved at ændre i ledelsen?

- Som rapporten siger, er der det her børnesyn at bygge på. Den siger også, at der er ikke nogen hurtige løsninger her. Så det kræver også, at vi kommer i arbejdstøjet, siger hun.

- Der er ingen tvivl om, at her ligger der et stykke arbejde foran os. Rapporten udtrykker også, at der er en vilje til at få det her til at lykkes.

Hun understreger, at hun som direktør vil rykke tæt på, og at betyder at hun vil følge tæt med i, hvad der sker på skolen.

Sagen om Agedrup Skole begyndte at rulle, da en stor gruppe forældre sendte et bekymringsbrev til forvaltningen og politikerne i februar.

Rapporten fra Deloitte slår dog også fast, at Agedrup Skole allerede i november 2023, inviterede Skoleafdelingen fra Odense Kommune til et møde til et såkaldt "dialogmøde om aktuelle udfordringer, der kan opstå i mødet mellem flere kulturer og behov for kompetenceopbygning til håndtering til tilspidsede situationer".

Dermed var Børn- og Ungeforvaltningen vidende om problemerne på skolen, før forældrene sendte deres bekymringsbrev.