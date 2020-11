Direktør klar for Media City Odense

Anne Scheel Nordestgaard Dyrehauge kommer til at stå i spidsen for Danmarks første medietech-klynge, når hun 1. januar 2021 tiltræder som direktør for Media City Odense.

Den 32-årige redaktionschef for TV 2 PLAY er fundet efter en grundig ansøgningsproces i oktober, og hun bliver dermed den første ansatte i det nye, strategiske samarbejde, som Jysk Fynske Medier, Syddansk Universitet, TV 2 DANMARK, Odense Kommune og TV 2 Fyn formelt indgik i juni i år.

- Jeg ser et kæmpe potentiale i Media City Odense, og jeg er beæret over at få lov til at være med til at forme og udvikle fremtiden indenfor medietech i byen. Til at starte med skal jeg først og fremmest ud og tale med alle parter og de mange dygtige virksomheder på Fyn, som kunne være interesserede i at komme med på rejsen. Der ligger et stort og utroligt spændende arbejde foran mig med at forløse visionerne til virkelighed, og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang, siger den nyudnævnte direktør.

Skal styrke Odenses position som Danmarks førende medieby

Anne Scheel Nordestgaard Dyrehauge er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor hun undervejs var i praktik på TV 2 Nyhederne. Her fik hun arbejde straks efter sin eksamen. Først som reporter på udlandsredaktionen og siden som redaktør på TV 2 Nyhedernes tidlige aftenudsendelser.

Sidste forår blev hun udnævnt til redaktionschef for TV 2 PLAY Nyhederne, hvor hun de seneste 18 måneder har stået for opstart og opbygning af en helt ny redaktion, som udvikler nye aktualitetsformater til det streamede indhold på TV 2 PLAY.

MEDIA CITY ODENSE Media City Odense har til formål at skabe en national førerposition for Odense inden for medier og medieteknologi. Bag initiativet står Jysk Fynske Medier, TV 2 Danmark, TV 2/Fyn og Syddansk Universitet med Odense Kommune som samarbejdspartner.

Media City Odense er inspireret af lignende mediesamarbejder i Bergen og Hamborg. Især den succesfulde medieklynge i Bergen, der hyppigt får besøg af medievirksomheder fra hele Europa, har lagt grundstenene for samarbejdet. Se mere

- Anne opfylder alle de kriterier, som vi har drømt om til direktørjobbet i Media City Odense: Lederfaring, branchekendskab, forståelse for kombinationen af kommercielt flair og publicisme – og direkte kendskab til krydsfeltet mellem teknologi og journalistik. Og så er hun visionær, har ild i øjnene, er spækket med ideer – og ikke bange for at skære igennem og tage fat, siger Esben Seerup, direktør på TV 2 Fyn og konstitueret formand for bestyrelsen i Media City Odense.

Anne Scheel Nordestgaard Dyrehauge bliver i sit nye job direktør for det sekretariat, der de kommende år skal bygges op for at styrke Odenses position som Danmarks førende medieby. Privat er hun født og opvokset i Odense og bor i dag med mand og hund på Vestfyn.