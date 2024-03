Direktør om løve-aflivninger: Vi vil ikke præge dyrene som mennesker

Tidligere i dag meddelte Odense Zoo, at de måtte aflive to løveunger.

Unger, som kom til verden for kun få uger siden.

Ved et rutinetjek opdagede dyrepasserne, at de to nye unger ikke havde fået nok mælk fra moderen - og derfor ikke voksede, som de skulle.

Det nærliggende spørgsmål er, om dyrepasserne skulle fodre løveungerne selv. Men zoo-direktør, Bjarne Klausen, er helt afklaret omkring det spørgsmål:

- Problemet ved det er, at løven bliver forvirret. Den ved ikke, om den er menneske eller løve. Så hvis vi skulle sende dem ud til en anden zoologisk have, hvor de skulle indgå i en eller anden social sammenhæng med andre løver, så ville det være rigtig svært, for de snakker simpelthen ikke samme sprog.