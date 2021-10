Disse blå partier deler stemmer til kommunalvalget

- Jeg glæder mig over, at det mangeårige samarbejde mellem de blå partier i byrådet nu får selskab af Et bedre Odense, der ligesom os ønsker at trække Odense i en mere borgerlig retning, fortæller Søren Windell, der er rådmand og borgmesterkandidat for Konservative.

De fem blå partier er blevet enige om en række pejlemærker for de kommende fire år i Odense Kommune. Blandt andet har partierne underskrevet, at de ikke vil hæve skatterne yderligere, optage mere gæld eller forsøge at sælge Fjernvarme Fyn, som det trods stor protest blev forsøgt af Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre tidligere.

Det vil partierne

Samtidig vil partierne skabe flere private arbejdspladser, have færre arbejdsdygtige på overførselsindkomst og udvikle både bymidten og forstæderne.