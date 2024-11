Disse scenarier kan forpurre fynske krigsskibs-drømme

En række fynske aktører med alle kommunerne i spidsen har sat sig for at fremtidens danske krigsskibe skal bygges på Fyn.

Det kræver et stort statsligt finansieret værft, hvilket er et scenarie, som Det Nationale Partnerskab for det maritime område i maj præsenterede politikere for.

Men det var ikke det eneste scenarie, og går regeringen med et af de andre scenarier fra anbefalingerne, vil Fyns planer falde til jorden.

Det ene scenarie indebærer at bygge skibsskrogene i udlandet for at færdigudruste dem på danske skibsværfter. Det andet scenarie indebærer at bygge en fabrik til blot at producere store skibsskrog i Danmark for derefter at udlicitere færdigudrustningen på eksisterende danske værfter.